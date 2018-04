22:03 Uhr

Erdrückende Freude beim TSV Neu-Ulm Lokalsport

Der eingewechselte Michael Merk (rechts unten) hat gerade das 1:0 für den TSV Neu-Ulm erzielt und wird von den anstürmenden Kameraden vor Freude fast erdrückt. Am Ende gewann seine Mannschaft das Derby gegen Türkspor mit 2:0.

TSV Neu-Ulm gewinnt das Lokalderby gegen Türkspor und führt die Tabelle

Von Jürgen Schuster

So viele Zuschauer verirren sich nur selten zu den Heimspielen des TSV Neu-Ulm: Rund 500, meist türkischstämmige Fans, wollten gestern Nachmittag das Bezirksliga-Gipfeltreffen zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm sehen. Die Gastgeber siegten am Ende durchaus verdient, aber um ein Tor zu hoch mit 2:0. Für ein wirkliches Spitzenspiel mangelte es unterm Strich allerdings an Torraumszenen.

Anfangs betrieben beide Teams viel Aufwand. Mit frühzeitigem Anlaufen und intensiv geführten Zweikämpfen wurde versucht, die Kreise des Gegners schon weit in dessen Spielfeldhälfte zu stören. Die erste erwähnenswerte Möglichkeit hatte Sascha Endres für Türkspor. Einen Eckball verlängerte er gefährlich per Kopf (11.). Auf der anderen Seite stellte ein Freistoß von Onur Mutlu Türkspor-Schlussmann Ediz Özer vor einige Probleme (17.). Ein Freistoß von Engin Karasoy zwang nur wenige Minuten danach TSV-Torhüter Benjamin Huber zu einer Glanzparade. Damit sind die wesentlichen Vorkommnisse der ersten Halbzeit erzählt.

TSV Neu-Ulm gewinnt gegen Türkspor Neu-Ulm

Nach dem Seitenwechsel war ein Distanzschuss von TSV-Kapitän Lukas Kögel das erste Lebenszeichen (48.). Jetzt hatte Spielertrainer Ünal Demikiran ein glückliches Händchen. Der eingewechselte Michael Merk brachte nicht nur frischen Wind in die Angriffsbemühungen des TSV Neu-Ulm, Merk erzielte auch gleich das 1:0 (54.). Dieser Tor wirkte nun zwar wie ein Weckruf für Türkspor Neu-Ulm und das Team übernahm nun mehr und mehr die Initiative, wirklich gefährlich wurde es für Huber jedoch nicht. Stückwerk und viele Ungenauigkeiten sorgten in der engmaschigen TSV-Abwehr kaum mehr für Kopfzerbrechen.

Nach einem Konter wurde der bereits verwarnte Türkspor-Verteidiger Maxwell Owusu zu Recht wegen Foulspiels des Feldes verwiesen. Mit etwas Glück konnte Onur Mutlu den fälligen Freistoß zum 2:0-Endstand im Tor unterbringen. Ein Türkspor-Spieler hatte den Ball noch abgefälscht (82.).

Themen Folgen