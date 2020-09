29.09.2020

Erfolgreiche Ulmer Ruderinnen: Das Team muss funktionieren

Plus Drei junge Frauen aus Ulm haben Edelmetall bei der Ruder-EM geholt. Was sie an ihrem Sport besonders schätzen und worauf es dabei in erster Linie ankommt.

Von Stefan Kümmritz

Da stehen sie nun, die drei erfolgreichen Sportlerinnen des Ulmer Ruderklubs „Donau“ (URCD), kurz bevor sie vom Verein geehrt werden: Clara Oberdorfer, Anna Kracklauer und ihre Schwester Chiara. Die drei jungen Frauen wirken zunächst etwas zurückhaltend, dann aber auch ein bisschen stolz und schließlich recht selbstbewusst. Clara Oberdorfer, mit 18 Jahren die Jüngste der drei Ulmer Topruderinnen, gewann mit ihren Kameradinnen bei der U23-Europameisterschaft in Duisburg im Achter die Goldmedaille, die Kracklauer-Schwestern saßen zusammen mit drei anderen jungen Frauen im gesteuerten Vierer und sicherten sich Bronze.

„Das war mein bisher größter Erfolg“, sagte Clara Oberdorfer und schaute richtig glücklich drein. Sieg bei einer EM, das passiert einem schließlich nicht alle Tage. Oberdorfers Karriere ging recht steil nach oben, Rudern ist für sie so etwas wie ein Lebenselixier. „Sport an der frischen Luft und mit einer Mannschaft, das ist einfach toll“, schwärmt die 18-Jährige. Der Teamgeist ist ihr wichtig, weshalb sie auch nicht gerne im Einer sitzt. In einem großen Boot wie dem Achter ist die Abstimmung wichtig: „Im Team muss so viel stimmen.“

Die Ulmer Ruderin Clara Oberdorfer spielte früher Hockey, ein Riedenunterschied

Früher hat Clara Oberdorfer Hockey gespielt. Ein Riesenunterschied: „Da macht man sich eher klein, weil man in gebückter Haltung spielt. Beim Rudern muss man sich aufrichten.“ Im kommenden Jahr will sie nun auch bei der U23-Weltmeisterschaft dabei sein. „Aber da hilft der EM-Titel nichts, dafür muss ich mich wieder aufs Neue qualifizieren.“ Die Europameisterin kann es mit ihren Kameradinnen sicher schaffen, auch wenn sie gar nicht so kräftig ist. Aber sie kann an- und zupacken.

Die Kracklauer-Schwestern haben auch schon diverse Erfolge errungen, aber auch sie bekennen, dass der dritte Rang bei der EM ihr bisher größter war. „Und der schönste“, merkte Chiara an: „Denn zum ersten Mal saßen meine Schwester und ich bei einem internationalen Rennen zusammen im Boot und dann holten wir gleich Bronze.“ Chiara ist 19 und ihre Schwester 21 Jahre alt, es war nicht selbstverständlich, dass beide zusammen im Vierer sitzen. Außerdem waren die beiden früher in anderen Gewichtsklassen unterwegs. Chiara Kracklauer fuhr bei den Leichtgewichten, ihre Schwester Anna bei den „Schweren“.

Was einem das Rudern fürs Leben bringt

Die ältere Kracklauer-Schwester rudert seit acht Jahren, die jüngere auch schon seit sieben. „Beim Rudern lernt man sehr viel fürs Leben“, sagt Anna: „Man lernt, sich durchzukämpfen, auch wenn es sehr hart ist, und man hat mit anderen Leuten das gleiche Ziel. Da ist alles wahnsinnig strukturiert.“ Chiara Kracklauer sieht das im Prinzip genauso: „Alle zusammen müssen als Team funktionieren, da kann es nicht einer locker angehen lassen.“ Und ihre Schwester ergänzt: „Im Mannschaftsboot erbringt man keine Leistung gegen-, sondern miteinander. Man hält zusammen.“ So halten auch die Kracklauer-Schwestern eisern zusammen, und das schon die gesamte Saison über im gleichen Boot.

Wie sich bei der Mitgliederversammlung des URCD im kalten Neu-Ulmer Bootshaus zeigte, schwimmt der gesamte Verein auf der Erfolgswelle. Das Plus in der Kasse fiel für den vergangenen Abrechnungszeitraum um einiges höher aus als im Vorjahr, wobei für den nächsten aufgrund der Corona-Pandemie knapper kalkuliert wird. Vorsitzender Raimund Hörmann senior wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie sein Sohn Raimund Hörmann junior und die Kassenwartin Sabine Stumpf. Zur neuen Schriftführerin wurde die ehemalige Weltklasseruderin Kerstin Hartmann gewählt. Rein sportlich freuten sich Katrin Volk über ihren siebten Platz bei der EM im leichten Fraueneiner und Noah Anger über die Nominierung für die Junioren-EM im kommenden Jahr.

