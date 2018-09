Erst Rot, dann Gelb-Rot und dann die Niederlage für den FV Illertissen

16:00 Uhr

Burak Coban vom FV Illertissen sah nach einem Foul in Halbzeit eins im zweiten Durchgang noch die Gelb-rote Karte für eine vermeintliche Schwalbe. Illertissen musste in Folge in doppelter Unterzahl zu Ende spielen.

Gegen Aschaffenburg ist der FV Illertissen das dominante Team - bis zwei Illertisser Fehler machen. Nach dem Spiel deutet gibt es irritierende Aussagen von Trainer Stefan Anderl.

Von Hermann Schiller

Knüppeldick kam es für den FV Illertissen am Samstag bei Viktoria Aschaffenburg. Nicht nur, dass er das Spiel mit 1:3 (1:0) verlor, zwei seiner Spieler mussten zudem wegen einer Roten und einer Gelb-roten Karte vom Platz. Bitter für die Illertisser, denn sie waren bis zum ersten Platzverweis klar die bessere Mannschaft und führten hochverdient mit 1:0. Felix Schröter hatte in der 19. Minute zur Führung für die Illertisser eingeköpft. Er hatte wenige Minuten später nochmals eine Kopfballchance, vergabe die aber.

Die Gastgeber liefen über eine halbe Stunde nur hinterher und kamen nur einmal gefährlich vor das Illertisser Tor. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Illertissen das zweite Tor schießen würde. Doch dann kam die ominöse 38. Minute. Maurice Strobel wurde in der Aschaffenburger Hälfte hart gefoult. Schiedsrichter Florian Kornblum zeigte Gelb, was den Gästen klar zu wenig war. Es folgten wütende Proteste. Allerdings ging Volkan Celiktas zu weit und erlaubte sich eine Tätlichkeit gegen den Aschaffenburger Ugurtan Kizilyar. Die Partie wurde immer hektischer und dem Unparteiischen schien die Partie zusehends zu entgleiten. Immer wieder blieben Aschaffenburger Spieler liegen. Kurz vor der Pause ging Burak Coban bei einem Zweikampf an der Auslinie auf Höhe der Mittellinie zu Boden und sah wegen einer vermeintlichen Schwalbe Gelb. Das rächte sich, denn kurz nach der Pause sah der Unparteiische ein Foulspiel von ihm als gelbwürdig und schickte ihn mit der Ampelkarte vom Feld. Zu allem Unglück mussten die Illertisser kurz vor der Pause auch noch Kapitän Moritz Nebel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ersetzen.

Sie kämpften dann trotz Unterzahl aufopferungsvoll und hielten trotz zweier Großchancen für die Gastgeber durch Michel Harrer (55.) ihre 1:0-Führung bis zur 70. Minute. Doch der Kräfteverschleiß war zu groß und so gerieten die Illertaler innerhalb von zwei Minuten (70. und 72.) in Rückstand. Beide Male hatte Clay Verkaj getroffen. Es sprach für die Moral der FVI-Kicker, dass sie weiter versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Doch weder eine elfmeterreife Attacke an Maurice Strobel noch ein gefährlicher Schuss von Stanislaw Herzel führten zum Erfolg.

Das 3:1 durch Philipp Beinenz in der 83. Minute raubte ihnen aber die letzte Hoffnung. Ein maßlos enttäuschter Trainer Stefan Anderl konnte bei der Pressekonferenz das Geschehen immer noch nicht fassen: „Wir waren elf gegen elf sowas von dominant, erspielten uns Chancen und lagen in Führung. Die Unbeherrschtheit von Volkan Celiktas und die gelb-rote Karte für Burak Coban konnten wir dauerhaft nicht mehr kompensieren. Wobei der Schiedsrichter bei Coban nur auf eine Gelegenheit wartete. Da muss ich mir schon ernsthaft überlegen, ob ich mir das noch antun muss, wenn man so gedemütigt wird.“ Nächster Gegner ist der FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr).

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Krug, Celiktas, Herzel – Buchmann, Nebel (44. Strahler), Hahn, Coban – Schröter (51. Scioscia), M. Strobel (74. Rausch).

