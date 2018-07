27.07.2018

Erste Erfahrungen im Männerfußball Lokalsport

Noch fehlt es den jungen FVI-Spielern an körperlicher Robustheit

Viele Spieler in der jungen Mannschaft des FV Illertissen II machen gerade ihre ersten Erfahrungen in der bayerischen Fußball-Landesliga, trotzdem sieht Trainer Markus Schaich seine Schützlinge zumindest auf einem guten Weg: „Wir zeigen ordentliche Ansätze, aber wir hinken noch etwas hinterher.“ Aufgrund der extrem kurzen Sommerpause sieht er in einigen Bereichen noch Nachholbedarf: „Es geht zum Beispiel um die Zweikampfführung, wir müssen körperlich robuster werden.“ In dieser Spielklasse geht es im Männerfußball eben doch anders zur Sache als bei den A-Junioren.

Am morgigen Samstag (16 Uhr) tritt Schaich mit seiner Mannschaft beim SC Oberweikertshofen an. Die Mannschaft aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich mit einigen ehemaligen Bayernligaspielern verstärkt und ist schwer einzuschätzen. Schaich warnt aber: „Die Situation ist gefährlich, ich kenne die Zielsetzung von Oberweikertshofen.“ Damit spricht er den verkorksten Start des Gegners an, der in zwei Spielen noch keinen Punkt geholt und kein Tor geschossen hat.

In Schaichs Aufgebot fehlen Tim Voß und Stjepan Saric. Während die Verletzung von Voß eher harmloser Art ist, wird Saric aufgrund eines Bänderrisses für längere Zeit ausfallen. (jürs)

