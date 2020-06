vor 19 Min.

Es gärt an der bayerischen Basis

Unzufriedenheit mit den Verbands-Beschlüssen und Sorgen um den Nachwuchs

19 Landesverbände innerhalb des DFB haben die Saison abgebrochen, nur in Bayern sowie Thüringen soll weitergespielt werden. Dadurch sind kuriose Situationen und Konstellationen unter dem weiß-blauen Fußballhimmel entstanden. Beispiel Nummer eins: Regionalliga-Primus Türkgücü München hat, obwohl noch elf Spiele ausstehen, die Meisterschaft und damit den Aufstieg garantiert bekommen. Während der Rest der Liga weiter um Punkte und wie etwa der FC Memmingen auch um den Klassenhalt kämpfen muss, werden die Münchener aus der Wertung genommen und können für die dritte Liga planen. Beispiel Nummer zwei: die Saison bei den Junioren wurde abgebrochen, die Mädchen spielen dagegen wie die Herren weiter.

„Das ist dem BFV unwürdig“, sagt Christian Möller, Trainer beim Landesligisten SV Egg. Dabei hatte er sich noch im April von der Spitze des bayerischen Verbands gut mitgenommen gefühlt: „Ich war eigentlich zufrieden. Die Kommunikation hat gepasst, viele Dinge waren nachvollziehbar.“ In mehreren virtuellen Konferenzen hatte sich damals der BFV-Chef Rainer Koch mit der breiten Basis auseinandergesetzt, die Mehrheit der Vereine war damals tatsächlich für die Fortsetzung der Saison. Nun würde Möller allerdings das Rad am liebsten zurückdrehen: „Wir haben eine neue Situation, die Voraussetzungen waren damals ganz anders.“

Markus Schaich, der Trainer des ebenfalls in der Landesliga spielenden FV Illertissen II, wünscht sich eine erneute Abstimmung und hadert ebenfalls mit den Entscheidungen seines Landesverbands: „Da sind viele Grautöne in den Aussagen, der Verband hat nichts anzubieten.“ Kollege Möller pflichtet ihm bei: „Es geht doch nur ums Geld.“ Damit meint er die lukrativen Relegationsrunden am Saisonende.

Steffen Meyer, einer der beiden sportlichen Leiter beim schwäbischen Bezirksligisten TSV Babenhausen, ist ebenfalls unzufrieden: „Wir wundern uns. Es war schon komisch, wie das alles zustande kam.“ Auch in Babenhausen hält man eine Fortführung der aktuellen Saison für unsinnig und diese Unzufriedenheit greift um sich. Inzwischen wurde eine bayernweite Petition gegen die Fortführung der Saison gestartet, Tausende haben schon unterschrieben.

Die Petition ist zwar für den BFV nicht bindend, die Verbandsspitze wird die Ergebnisse aber natürlich zur Kenntnis nehmen. Ansonsten befeuert sie den immer wieder geäußerten Vorwurf, sich verselbstständigt und den Amateurfußball im Stich gelassen zu haben.

Steffen Meyer sieht in Babenhausen ganz ähnlich wie Christian Möller wenige Kilometer weiter in Egg ein weiteres Problem auf die kleinen Vereine zukommen. Beide befürchten, dass vor allem junge Spieler plötzlich merken, dass es noch andere Dinge im Leben gibt und mit dem Fußball aufhören. (jürs)

