vor 26 Min.

Es geht um WM-Titel Lokalsport

Senioren-Titelkämpfe an der Donau

Normalerweise werden die Weltmeisterschaften für Tennis-Senioren in großen Städten wie dem finnischen Helsinki oder zuletzt Miami in Florida ausgetragen. In diesem Jahr wurden die Titelkämpfe nach Ulm und Neu-Ulm vergeben. Vom 12. bis zum 25. August werden etwa 1500 Spielerinnen und Spieler in den Altersklassen 50, 55 und 60 erwartet. Das wäre dann ein Teilnehmerrekord. In der ersten Woche geht es um die WM-Titel im Mannschaftswettbewerb, in der zweiten um die Medaillen im Einzel, Doppel und Mixed. Der Präsident des Deutschen Tennis-Bunds freut sich auf das Event. „Nach den Erfolgen von Alexander Zverev und Angelique Kerber hat der Tennissport in Deutschland endlich wieder mehr mediale Aufmerksamkeit, sagt Ulrich Klaus.

Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf einen Lokalmatador freuen, dem beste Chancen auf den Titel eingeräumt werden. Alexander Windisch, früher Neu-Ulmer Bundesligaspieler, führt die Weltrangliste bei den Herren 50 an. (az)

Zuschauer müssen für die Spiele auf den Plätzen links und rechts der Donau nichts bezahlen.

Themen Folgen