12:52 Uhr

Es geht wieder aufwärts beim DAV Neu-Ulm

Plus Auch der Alpenverein leidet in der Corona-Krise. Viele Veranstaltungen fallen aus, in den Berghütten gibt es weniger Plätze. Trotzdem wurde jetzt in die Zukunft investiert.

Von Stefan Kümmritz

Während die zur Weltklasse zählenden alpinen Inline-Fahrer wegen der Corona-Pandemie zur Untätigkeit verurteilt sind, können sich die Kletterer des DAV Neu-Ulm über die neue Westwand an der Außenseite des Sparkassen-Domes freuen. Nachdem die neun Jahre alte Kletterwand nicht mehr in bestem Zustand war, wurde sie nun komplett verbessert und erneuert, und zwar mit einem Aufwand von 60000 Euro, wie Hans Rauth, der Schatzmeister des Alpenvereins verrät. Damit gibt es für Hobby- und Sportkletterer wieder Topbedingungen, die ganz hart gesottenen Sportler können auch im Winter die Routen nutzen.

Die sind jetzt zudem digitalisiert. Kletterer können also zum Beispiel auf ihrem Handy checken, wie viele Routen es gibt, welchen Schwierigkeitsgrad sie haben, wie die Routen bewältigt und wie sie von Benutzern bewertet wurden. „Das ist fast unfassbar, wie das funktioniert“, sagt der Neu-Ulmer Sektions-Vorsitzende Dieter Danks: „Wir müssen mit der technischen Entwicklung Schritt halten. Wenn unsere drei eigenen Schrauber eine Route verändern, dann wird das jetzt sofort digital registriert.“

Die neue Westwand wurde zwischen 12. und 31. August errichtet, danach wurden die Griffe eingeschraubt und seit 9. September kann an der Wand geklettert werden. Das ist auch wichtig für Menschen, die in der Corona-Pandemie lieber draußen klettern. In der Halle dürften sich maximal 100 Leute gleichzeitig aufhalten, unter freiem Himmel sind die Bestimmungen weniger streng. Danks freut sich über die Lockerungen: „Seit Mitte Juli ist der Betrieb mit dem in einem normalen Jahr zu vergleichen, zuvor hatten wir auch massive finanzielle Ausfälle. Aber wir beißen die Zähne zusammen.“

DAV Neu-Ulm ist der größte Neu-Ulmer Verein

Aber Danks führt auch an, dass der Verein noch ganz gut dran sei: „Wir klagen nicht. Wir haben zwar Kurzarbeit angemeldet, Arbeitszeiten reduziert und Beschäftigte ihren Urlaub nehmen lassen, aber wir haben niemandem gekündigt.“ Wobei der Vorsitzende des mit 9400 Mitgliedern größten Neu-Ulmer Vereins nicht ausschließt, dass auch das noch passieren könnte: „Dann aber absolut sozial verträglich.“ Die Wandertouren finden immerhin statt, die Plätze in den Hütten werden alle online gebucht. Allerdings stehen weniger Schlafplätze zur Verfügung.

Trotz aller Einbußen und Unwägbarkeiten hat der DAV Neu-Ulm die neue Wand gebaut. Stadt, Landkreis, Staat und Hauptverein haben finanzielle Unterstützung geleistet. „Da haben wir einen schönen Batzen bekommen“, sagt Danks und stellt fest: „Wir müssen in die Zukunft investieren.“

Auch interessant: Interview mit Johannes Reichert vom SSV Ulm 1846 Fußball vor dem Pokalspiel gegen Aue

So sehr man sich beim Alpenverein über die neue Kletterwand freut, so sehr schmerzt der Ausfall vieler anderer Veranstaltungen. „Wir haben auch die Sektionsabende absagen müssen“, sagt Danks: „Vor allem aber die Jubilar- und Sportlerehrung und die süddeutschen Speed-Meisterschaften im Klettern. Die Sektionsbücherei läuft nur online und bei der Vorstandssitzung kommende Woche werden wir entscheiden, was wir mit der diesjährigen Mitgliederversammlung machen, bei der Vorstandswahlen auf dem Programm stehen. Das ist eine verflixte Zeit.“

Themen folgen