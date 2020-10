00:02 Uhr

Es gibt noch den Pokal

Pflichtaufgabe für die Spatzen

In der Regionalliga Südwest hinkt der SSV Ulm 1846 Fußball hinter den eigenen Erwartungen und vor allem hinter den seiner Fans her: Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen, noch kein Auswärtsdreier in dieser Saison, sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer TSV Steinbach. Das lässt eher nicht vermuten, dass die Spatzen noch in den Titelkampf eingreifen werden. Aber zum Glück gibt es ja noch die Pokal-Wettbewerbe.

Im DFB-Pokal haben die Ulmer durch den 2:0-Sieg gegen Zweitligist Aue die zweite Runde erreicht, den WFV-Pokal haben sie zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Im Viertelfinale des laufenden Wettbewerbs treffen die Spatzen heute (19 Uhr) auf den Verbandsligisten Ehingen-Süd. (pim)

