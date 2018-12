23:38 Uhr

Es kann nur einen geben Lokalsport

Von Pit Meier

Unter Dario Jerkic sind die Elchinger Scanplus-Baskets in der vergangenen Saison Meister in der Pro B geworden. Die Mannschaft blieb anschließend fast komplett zusammen, nur der Trainer verabschiedete sich auf den Posten des Sportdirektors. Bei dieser Entscheidung hat der Frust darüber eine Rolle gespielt, dass trotz sportlicher Qualifikation der Aufstieg aus finanziellen, logistischen und organisatorischen Gründen nicht wahrgenommen werden konnte. Der Verein arbeitet diese Probleme gerade nach und nach ab, dafür passen plötzlich die Ergebnisse nicht mehr. Eigentlich kann es in Elchingen sowieso nur einen Trainer geben und das ist Dario Jerkic. Er hat schließlich im Prinzip diese Mannschaft zusammengestellt und er hat bereits bewiesen, dass er mit ihr den maximalen Erfolg haben kann. Außerdem hätte es Jerkic verdient, die Früchte der in der vergangenen Saison geleisteten Arbeit zu ernten. Und weil er im Herzen immer ein Trainer geblieben ist, wird er irgendwann auch sicher nicht mehr nein sagen.



Themen Folgen