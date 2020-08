vor 36 Min.

Es wird eng mit dem Saisonstart im Bezirk Donau/Iller

Plus Die Verschiebung des Re-Starts in Bayern trifft auch die Vereine im Fußballbezirk Donau/Iller. Die zweite Runde des Pokals kann aber wohl stattfinden.

Von Gideon Ötinger

Eigentlich soll in weniger als zwei Wochen der Spielbetrieb im Fußballbezirk Donau/Iller wieder starten, doch ob das wie geplant funktionieren wird, ist derzeit äußerst unsicher.

Grund dafür ist, dass der Bayerische Fußballverband (BFV) wie berichtet seinen Re-Start auf das Wochenende des 19. September verlegen musste, weil die Zustimmung der Politik zum Start am ersten Septemberwochenende noch aussteht. Das ist deshalb relevant, weil die Teams im Bezirk Donau/Iller zwar zum württembergischen Verband WFV gehören, der Großteil allerdings auf bayerischem Grund angesiedelt ist. Punktspiele mit Zuschauern sind im Freistaat nicht erlaubt, anders als bei den württembergischen Nachbarn. Und weil die Regeln eben nicht die Verbände machen, sondern die Politik, sind die hiesigen Vereine zum Abwarten verdammt. Der Bezirksleiter Manfred Merkle ist dementsprechend skeptisch, ob das mit dem Saisonstart am 5. und 6. September in der Bezirks- und Kreisliga hinhaut. „Momentan könnten wir nicht starten“, sagt er.

Er meint aber auch, dass er und seine Verbandskollegen im ständigen Austausch seien, um eine Lösung des Problems zu finden. Die Chancen dafür, dass es mit einem rechtzeitigen Start klappen könnte, stehen in der Bezirksliga besser als in den Kreisligen, weil die meisten der 18 Mannschaften in Württemberg spielen. Durch den Tausch des Heimrechts gebe es so mehr Möglichkeiten als in den Kreisliga-Staffeln Donau und Iller, erklärt Merkle. In diesen sieht es nach aktuellem Stand allerdings schlecht aus. Corona hat den Bezirksvorsitzenden jedoch auch gelehrt, dass sich die Sachlage schnell ändern kann. Er hofft jedenfalls, dass das Okay der bayerischen Staatsregierung doch noch rechtzeitig kommt.

Der Saisonstart in der Bezirks- und Kreisliga Donau/Iller ist fraglich

In den vergangenen Wochen sind einige bayerische Mannschaften für Pflichtspiele zu befreundeten württembergischen Mannschaften ausgewichen, doch das wird in den nächsten Wochen ebenfalls nicht mehr so leicht möglich sein. Die gastgebenden Mannschaften müssen für jede Partie eigene Klubmitarbeiter stellen, die sich um die Organisation kümmern. Von „15 bis 20“ Leuten spricht Manfred Merkle, die pro Spiel nötig seien. „Das ist ein enormer Aufwand.“ Bei den vielen bayerischen Teams und Spielen in den Kreisligen ist es aber auch schon rein von der Menge schwierig, ausreichend württembergische Plätze zu finden.

Das war am vergangenen Wochenende beim Bezirkspokal noch kein Problem. Durch diverse Tauschs des Heimrechts gingen alle Spiele, abgesehen von drei Absagen, über die Bühne. „Das ist alles richtig gut gelaufen, wir haben keine Beschwerden bekommen“, sagt Merkle. In der vergangenen Woche hatten er und der Bezirksspielleiter Günther Stucke einen Appell an die Vereine gerichtet und nochmals darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, sich an die geltenden Hygienevorschriften zu halten. Im schlimmsten Fall drohe eine Absage des Spielbetriebs. Auch einige Fehler in der Durchführung habe es gegeben, stand in dem Schreiben. Im Gespräch mit unserer Zeitung relativierte Merkle diese Aussagen und erklärte, dass er und Stucke sich bewusst für deutliche Worte entschieden hätten, um die Mannschaften zu sensibilisieren. Am Wochenende habe es lediglich die ein oder anderen Zuschauer gegeben, die sich nicht an die Abstandsregeln gehalten hätten. Im Großen und Ganzen sei der Verband aber zufrieden mit der Mitarbeit der Vereine.

Für die zweite Runde des Bezirkspokals, die für das kommende Wochenende angesetzt ist, gibt Manfred Merkle grünes Licht: „Das kriegen wir hin.“ Die Paarungen hat der Verband am Montag bekannt gegeben. Hauptspieltermin wird Sonntag, 30. August, sein. Genaue Uhrzeiten für die Spiele stehen aber noch nicht fest.

Das sind die Begegnungen der zweiten Runde im Bezirkspokal Donau/Iller:

FC Neenstetten – SpVgg Au

TSG Söflingen – Esperia Italia NU

SV Eggingen – TSV Westerstetten

Birumut Ulm – RSV Wullenstetten

Suppingen – Machtolsh./Merklingen

Srbija Ulm II – Oberroth

TSV Bermaringen – FC Burlafingen

FC Blaubeuren II – Grimmelfingen

SV Feldstetten – TSV Pfuhl

TV Wiblingen – FC Illerkirchberg

SC Staig – SV Lonsee

Einsingen – Aufheim/Holzschwang II

Asch-Sonderb. – Aufheim/Holzschwang

TSV Blaustein II – TSV Blaubeuren

SV Hörvelsingen – TSV Albeck

SV Ballendorf – FV Senden

FV Ay – TSV Holzheim

ESC Ulm – SV Westerheim

SF Illerrieden – TSV Blaustein

Srbija Ulm – TSV Obenhausen

SC Staig II – TSV Dietenheim

TSV Regglisweiler – TSV Buch II

FC Blaubeuren – SV Thalfingen

TSV Seißen – FV Bellenberg

SSG Ulm 99 II – Türkgücü Ulm

SV Beuren – Kettershausen/Bebenhausen

FC Hüttisheim – VfL Bühl

SV Amstetten – SV Scharenstetten

Spielfrei: Ljiljan Ulm

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen