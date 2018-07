Euphorie soll noch wachsen

15:38 Uhr

Johannes Reichert (links) schießt zwar gelegentlich ein Tor, aber darauf kommt es ihm selbst nicht so sehr an. Der Defensivspezialist kann sich auch über die Treffer seiner Mannschaftskameraden Luigi Campagna (Mitte) und David Braig (rechts) freuen.

Der Auftaktgegner Mannheim ist gleich ein Gradmesser. Wenn die Spatzen dort gewinnen, dann würde der Traum von Johannes Reichert ein wenig konkreter

Von Pit Meier

Reichert hat schon als Kind beim SSV Ulm 1846 Fußball gespielt, zwischendurch war er zwei Jahre in Kaiserslautern und seit 2016 kickt er wieder für die Spatzen. Der 27 Jahre alte und flexibel einsetzbare Defensivspezialist ist also eine Art Urgestein und er hat einen Traum: Aufstieg in die dritte Liga. Ob sich dieser Traum schon verwirklichen lässt in der Saison 2018/19, die am Samstag (14 Uhr) mit dem schweren Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim beginnt? Reichert gibt sich ganz entspannt: „Es ist nicht so wichtig, wann ein Traum in Erfüllung geht. Die Hauptsache ist, dass es irgendwann passiert.“

Niemand in der Friedrichsau ist so vermessen, die Meisterschaft und den Aufstieg als Saisonziel auszugeben. Aber zumindest der gebürtige Ulmer Reichert sieht auch keinen Grund für übertriebene Bescheidenheit und stellt fest: „Wir sind hungrig, wir wollen den größtmöglichen Erfolg und wir sind sehr stark aufgestellt. Da ist richtig Qualität da.“ Die zwölf Neuzugänge sind nach seiner Überzeugung in der sechswöchigen Vorbereitung voll integriert worden: „Das sind alles gute Typen. Aber es ist ja auch nicht schwer, sich hier in Ulm wohlzufühlen.“ Was auch mit den Bemühungen des Vereins um Professionalisierung zu tun hat. Johannes Reichert ist vom Ergebnis durchaus beeindruckt: „Man kann stolz darauf sein, wie der Verein heute da steht. Wenn man sich mal daran erinnert, in welcher Situation er vor ein paar Jahren war...“

Verantwortlich für die veränderten Strukturen ist unter anderem Anton Gugelfuß und der Sportchef der Spatzen tritt nur ganz leicht auf die Euphoriebremse. Offiziell sagt er, dass diesmal schon ein besserer Tabellenplatz heraus springen sollte als in der vergangenen Saison. Damals waren die Ulmer Neunter. Zudem verweist Gugelfuß auf die Möglichkeiten der Konkurrenten, die zum Teil mit dem mindestens doppelten Etat arbeiten könnten. Konkret nennt er Saarbrücken, Elversberg, die Offenbacher Kickers und eben den ersten Ulmer Gegner Waldhof Mannheim. Aber Gugelfuß merkt auch an: „Erfahrungsgemäß gibt es immer eine Überraschungsmannschaft. Mir wäre es recht, wenn wir das sind.“

Am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist die Kaffeesatzleserei beendet und die Spatzen werden ungefähr wissen, wo sie stehen. Denn ein Gradmesser ist Waldhof allemal, obwohl Mannheim jetzt drei Mal in Folge in der Aufstiegsrelegation gescheitert ist. Zudem ist der ehemalige Bundesligist zum Erfolg geradezu verurteilt. Wegen der Ausschreitungen im Aufstiegsspiel gegen Uerdingen wurde Waldhof mit dem Abzug von drei Punkten bestraft. Auch mit einem Sieg zum Auftakt wäre deswegen nur die mathematische Null erreicht.

Der Ulmer Trainer Holger Bachthaler hat Respekt, aber keine Angst vor dem Gegner: „Der ist individuell gut besetzt, aber das wollen wir als Mannschaft auffangen. Wir sind zwar Außenseiter, aber ich freue mich auf dieses Spiel.“ Ein durchaus überraschender Dreier im Carl-Benz-Stadion würde jedenfalls die Fußball-Euphorie in und um Ulm noch verstärken. Und der Traum von Johannes Reichert würde damit ein wenig konkreter.

