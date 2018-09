FV Ay und SGM Ingstetten/Schießen - Auf dem gleichen Level

vor 22 Min.

Ay und Ingstetten/Schießen trennen sich in der Kreisliga A Iller mit einem gerechten Remis. Damit ist aber nicht jeder zufrieden.

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete das Aufeinandertreffen des FV Ay und der SGM Ingstetten/Schießen in der Fußball-Kreisliga A Iller. Das bedeutete für die Gäste der erste Punktverlust nach vier Siegen in Folge und eine Verschlechterung in der Tabelle auf Rang drei. Ein etwas enttäuschter SGM-Trainer Siegfried Kolb bilanzierte nach Spielende: „Heute haben wir nicht unseren besten Tag gehabt. Normalerweise spielen wir vor allem in der Offensive viel gefährlicher“. Die Gastgeber hingegen verbesserten sich durch das Remis auf den sechsten Platz.

Die erste Hälfte bot zwar ein bisweilen recht temporeiches Spiel, aber kein Team schaffte es in irgendeiner Form, gefährlich zu sein. So plätscherte die Partie über weite Strecken ohne jegliche Aufregung dahin. Wenigstens brachte der zweite Durchgang etwas mehr Aktionen, wenngleich auch diese spärlich gesät waren.

Ay und Ingstetten/Schießen trennen sich 1:1

In der 62. Minute gelang dann dem eingewechselten Jakob Gauder die 1:0-Führung für die Gäste. Passend zum Spielverlauf musste hierfür ein direkter Freistoß herhalten. Die Freude auf Seiten der SGM währte jedoch nicht lange, denn vom Anspielpunkt weg markierte Joshua Mack mit einem herrlichen Schuss in den Torwinkel den postwendende Ausgleich (63.). Das kritisierte Kolb ebenfalls: „Da haben wir uns offensichtlich zu lange über den Führungstreffer gefreut.“

Seine Mannschaft verstärkte nun mehr und mehr den Druck auf das Ayer Tor. Dadurch bot sich die ein oder andere Konter-Gelegenheit für die Einheimischen. Diese verpufften aber. Ays Coach Uli Kolmus hatte dafür eine Erklärung parat: „Weil wir momentan personell arg gebeutelt sind, fehlt uns die körperliche und mentale Frische, um solche Situationen besser und erfolgreicher für uns zu nutzen. Sonst wären wir heute bestimmt als Sieger vom Platz gegangen.“ Am Ende ging die Punkteteilung aber in Ordnung. (wgo)

