Die Mannschaft will sich belohnen

Gegner Nürnberg sollte allerdings nicht am Tabellenstand gemessen werden

Mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg empfängt der FV Illertissen am heutigen Freitag (19 Uhr) einen Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf der bayerischen Fußball-Regionalliga noch nicht so recht in Schwung gekommen ist. Für die „Clubberer“ gab es erst zwei Siege, den letzten am 14. August. Es folgten drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Dabei hatte die Saison für Nürnberg vielversprechend begonnen, unter anderem wurde Drittliga-Absteiger Unterhaching mit 5:1 vom Platz gefegt. Es zeigte sich jedoch bald, dass es der Mannschaft an Stabilität fehlt – möglicherweise eine Folge der vielen Wechsel vor dieser Saison. Zehn Spieler gingen, neun kamen. Auch der Trainer ist neu. Christian Fiel kam von Dynamo Dresden, er spielte dort in der zweiten und dritten Liga, als Trainer hat er die B-Jugend und dann die Zweitligamannschaft von Dynamo betreut.

Beim FV Illertissen misst man den unter Profibedingungen arbeitenden Gegner aber mitnichten an seinem 16. Tabellenplatz. Trainer Marco Konrad hat eine hohe Meinung von den Spielern des Gegners: „Das sind junge Talente, die nach oben wollen. Die geben garantiert Vollgas. Vielleicht ist es ihr Problem, dass sie manchmal zu ungestüm zu Werke gehen und dann Fehler machen.“

In den letzten Wochen habe seine eigene Mannschaft aber gezeigt, dass sie ebenfalls schwer zu bespielen sei, auch wenn sie sich nicht immer mit den entsprechenden Ergebnissen belohnt habe.

Zu seinem Leidwesen muss Konrad auf Yannick Glessing wegen dessen Rotsperre verzichten, dafür ist der zuletzt beruflich verhinderte Maurice Strobel wieder dabei. Nikolas Keckeisen und Valentin Hafner sind ebenfalls wieder im Mannschaftstraining, sie werden jedoch vermutlich zunächst in der Landesligamannschaft Spielpraxis sammeln. (hs)