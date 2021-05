Dieser Neustart hat es in sich

Hohe erste Hürde auf dem Weg in den DFB-Pokal

Dass es demnächst endlich weiter geht, das weiß man beim FV Illertissen schon seit einigen Tagen, jetzt kennen die Spieler und die Verantwortlichen des bayerischen Fußball-Regionalligisten auch die Details: Im Halbfinale des Ligapokals treten sie am 1. Juni bei der SpVgg Bayreuth an. Trainer Marco Konrad ist zunächst einmal froh, dass ein Ende der Corona-Pause in Sicht ist. Zum Gegner Bayreuth sagt er: „Wir haben eine der stärksten Mannschaften der Regionalliga Bayern erwischt, das ist uns bewusst. Aber in einem Spiel ist immer eine Überraschung möglich. Der FVI ist seit zwei Wochen zurück im Trainingsbetrieb, alle Spieler werden wöchentlich zwei Mal in Zusammenarbeit mit Dr. Frank Henle von der Apotheke Bellenberg getestet, es gab noch kein positives Ergebnis.

Im Ligapokal wird ein Teilnehmer am DFB-Pokal ermittelt. Konrad sagt: „Wir wollen das Spiel in Bayreuth gewinnen, der direkte Weg ist mir lieber.“ Andernfalls gäbe es eine zweite Chance im Totopokal. Bei einer Niederlage wäre der FV Illertissen automatisch im Viertelfinale dieses Wettbewerbs und würde auswärts auf den Bayernligisten Eintracht Bamberg treffen.

Ein klares Ergebnis hat die Abstimmung unter den bayerischen Vereinen zum Abbruch dieser Punktrunde ergeben. Eine klare Mehrheit von 71,14 Prozent (2115 Stimmen) war für die vom Verband (BFV) favorisierte Lösung mit Auf- und Absteigern nach der Quotientenregel und ohne Relegation. Für das Alternativmodell – nur Auf-, aber keine Absteiger – waren lediglich 28,86 Prozent (858 Stimmen) der Vereine. (hs/bfv)