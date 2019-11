10:37 Uhr

FV Illertissen: Erst Torschütze, dann Rot-Sünder

Personell eh angeschlagen, muss der FV Illertissen einen Großteil des Derbys gegen Memmingen in Unterzahl spielen. Doch die Spieler zeigen Wille.

Von Hermann Schiller

So, wie das Spiel verlief, hat der FV Illertissen am Donnerstagabend beim 1:1 (1:0) im Schwabenderby der Regionalliga Bayern gegen den FC Memmingen einen Punkt gewonnen und nicht zwei verloren. Die Illertaler waren nämlich eine knappe Stunde in Unterzahl und mussten zudem schon früh Abwehrchef Antonio Pangallo wegen einer Verletzung (Muskelfaserriss) ersetzen. Stanislaw Herzel sah zudem in der 37. Minute die Rote Karte wegen Foulspiels.

Auch interessant: Der SSV Ulm 1846 Fußball fährt zum Derby auf die Ostalb

Schiedsrichter Markus Huber hatte zunächst nicht so entschieden, ließ sich jedoch von seinem Linienrichter umstimmen – eine sehr harte Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt führten die Illertisser mit 1:0, denn Herzel hatte bereits nach einer guten Viertelstunde getroffen. Vorausgegangen war ein schöner Spielzug über Maurice Strobel und Daniel Dewein, dessen Hereingabe der Illertisser Mittelfeldspieler aus etwa zehn Metern flach ins Eck verwandelte. Bis dahin attackierten die Memminger immer wieder früh, was den Illertissern Probleme bereitete. Sie ließen sich dadurch hin und wieder zu leichten Ballverlusten verleiten und das hätte in der 20. Minute beinahe zum Ausgleich geführt. Torhüter Kevin Schmidt rettete jedoch toll gegen den ehemaligen Profi Natsuhiko Watanabe.

FV Illertissen spielt Unentschieden gegen den FC Memmingen

In der 22. Minute war Illertissens Trainer Marco Küntzel nach dem Ausfall von Benedikt Krug erneut gezwungen, seine Abwehrformation zu ändern. Antonio Pangallo verletzte sich, wurde durch Gabriel Galinec ersetzt und sorgte dafür, dass Physiotherapeut Florian Dworatschek in nächster Zeit noch mehr Arbeit als eh schon haben wird. Als wenig später auch noch Marco Hahn die fünfte Gelbe Karte sah, wurden die Sorgenfalten des Illertisser Trainers noch tiefer. Im Spiel selbst kam das, was quasi kommen musste, nämlich verstärkte Bemühungen der in Überzahl spielenden Memminger. Vor allem mit Beginn der zweiten 45 Minuten rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Illertisser Tor zu. Mittelstürmer Marco Nickel und mehrere Mitspieler verpassten jedoch nach einer guten Stunde die scharfe Hereingabe von Watanabe. Immer wieder warfen sich die Illertisser in Schüsse und Flanken, so konnten sie lange Zeit den Ausgleich verhindern.

Marius Wegmann rettete in der 73. Minute sogar auf der Linie und den Gastgebern lief die Zeit davon. Die Illertisser hatten Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen, gefielen aber mit toller Moral und unbändigem Einsatz. Allerdings reichte das nur bis 13 Minuten vor dem Abpfiff, dann fiel doch noch das 1:1. Der eingewechselte Ensar Skrijelj reagierte bei einem Gewühl im Strafraum am schnellsten und traf ins Eck.

Wenige Minuten vor Schluss musste noch der Pfosten für die Illertisser retten, doch sie schafften es schließlich, den Lohn für ihren unbändigen Einsatz in Form eines Punktes mitzunehmen.

FV Illertissen: Schmidt – Buchmann(88. Glessing), Pangallo (25. Galinec), Wegmann, Enderle – Dewein, Hahn, Maiolo, M. Strobel, Herzel – Luibrand (69. Wujewitsch).

Das sagen die Trainer zum Spiel:

Marco Küntzel (FVI): „Es wurde das erwartete schwere, kampfbetonte Spiel. Ich bin über den einen Punkt zufrieden. Die erste Halbzeit war das schlechteste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Wir haben viele Verletzte. Auch diesmal wieder. So konnten wir in der ersten Halbzeit nur reagieren und nicht agieren. In der Halbzeit habe ich gesagt, es werden lange zweite 45 Minuten. Chancen hatten wir dann keine mehr, aber die Jungs haben gekämpft und gefightet. Leider haben wir dann das Gegentor noch bekommen, dennoch bin ich zufrieden. Ein Kompliment an die Truppe, dass sie sich so kämpferisch in die Sache reingeworfen haben und zumindest den einen Punkt mitgenommen haben.“



„Es wurde das erwartete schwere, kampfbetonte Spiel. Ich bin über den einen Punkt zufrieden. Die erste Halbzeit war das schlechteste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Wir haben viele Verletzte. Auch diesmal wieder. So konnten wir in der ersten Halbzeit nur reagieren und nicht agieren. In der Halbzeit habe ich gesagt, es werden lange zweite 45 Minuten. Chancen hatten wir dann keine mehr, aber die Jungs haben gekämpft und gefightet. Leider haben wir dann das Gegentor noch bekommen, dennoch bin ich zufrieden. Ein Kompliment an die Truppe, dass sie sich so kämpferisch in die Sache reingeworfen haben und zumindest den einen Punkt mitgenommen haben.“ Uwe Wegmann ( FC Memmingen ): „Unter dem Strich war das zu wenig. Insgesamt haben wir eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Wir haben versucht, das Spiel zu kontrollieren. Aber das Gegentor sollte nicht passieren. Illertissen hat ein gutes Umschaltspiel gemacht, so kamen wir ins Hintertreffen. Mitte der zweiten Halbzeit konnten wir den Druck aufbauen und sind zum Anschlusstreffer gekommen. Dann fehlt noch das Quäntchen Glück und so stehst du am Ende nur mit einem Punkt da.

Lesen Sie auch: Das tut Ratiopharm Ulm so gut

Themen folgen