FV Illertissen

11:30 Uhr

FV Illertissen im Endspiel des Fußball-Totopokals

Plus Nach dem Sieg gegen Eichstätt fehlt nur noch ein weiterer Erfolg zur Teilnahme am DFB-Pokal. Warum der Mannschaft auch das zuzutrauen ist

Von Hermann Schiller

Mit einem hochverdienten 3:0-Sieg gegen den Regionalliga-Konkurrenten VfB Eichstätt schaffte der FV Illertissen den Einzug ins Finale des bayerischen Totpokals. Es fehlt somit tatsächlich nur noch ein Sieg zur Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals. Gegner im Endspiel des Landeswettbewerbs ist am kommenden Sonntag der Sieger der Partie zwischen dem Regionalligisten TSV Buchbach und dem Drittligisten Türk Gücü München. Wenn der FVI dann an die vorwiegend in Halbzeit eins gegen Eichstätt gezeigte Leistung anknüpfen kann, ist so oder so auch der Pokalsieg möglich.

