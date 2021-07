FV Illertissen stellt seine Mannschaft vor

Plus Beim sportlichen Teil der Feierlichkeiten zum Jubiläum wird auch ein Mann gewürdigt, der seit einem Vierteljahrhundert als Trainer und Sportchef für den Verein arbeitet

Mit einem Stadiontag hat der FV Illertissen am Samstag den sportlichen Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum begangen. Vereinschef Rainer Bleser war bei der Organisation mächtig gefordert, wegen Corona konnte nur bedingt geplant werden. Etliche Jugendturniere standen letztlich auf seinem ursprünglichen Programm, je ein Testspiel der Regionalligamannschaft sowie des Landesligateams und die Vorstellung der jeweiligen Spieler. Weil der FV Ravensburg am Freitagabend jedoch kurzfristig abgesagt hatte, entfiel das Match von Markus Schaichs neu formiertem Landesliga-Talentschuppen ersatzlos.