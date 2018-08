21:20 Uhr

FV Illertissen II verliert spät Lokalsport

Gegen den VfR Neuburg reichen der zweiten Mannschaft des FV Illertissen zwei Führungen nicht zu einem Sieg.

Zwei Führungen haben dem FV Illertissen II am Samstag nichts genützt. Trotz der Hitze standen die jungen Spieler des FVI nach der 2:3-Heimniederlage in der Landesliga Bayern gegen den VfR Neuburg da wie begossene Pudel.

Eigentlich hatte es für die Blau-weißen gut begonnen, Yannick Glessing brachte seine Farben ganz früh mit 1:0 in Führung (4.). Hatten die Gäste anfangs noch einige Probleme in ihrer Hintermannschaft, agierten sie mit zunehmender Spieldauer stabiler und boten eine starke Offensivleistung. Marco Friedl konnte entsprechend schnell ausgleichen (14.). Nur zehn Minuten später brachte Yannick Glessing seine Mannschaft erneut in Führung. Das 2:1 hatte nun deutlich länger Bestand. Erst Mitte der zweiten Spielhälfte gelang den Neuburgern in Person von Ray Bishop der neuerliche Ausgleich (67.). In der Nachspielzeit wurde der FVI ausgekontert. Marco Friedl traf zum späten 3:2-Endstand (90.+2) aus Sicht der Gäste.

FV Illertissen II: Fendt – Peter, Fischäß, Sadrija, Ott – Lorenz, Vihl, R. Allgaier (66. Schuster), Glessing (78. Braun) – Schock, Glade (30. Hafner). (jürs)

