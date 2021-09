Schongang verboten

Im Achtelfinale des Pokals eine weite Anreise und ein starker Gegner

Schlag auf Schlag geht es für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Bereits am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) spielt er im Achtelfinale des bayerischen Totopokals beim Bayernligisten SV Kirchanschöring und schon am Freitag gastiert dann die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg in Illertissen.

Nicht nur das Spiel in Kirchanschöring an sich, sondern auch die mehrstündige Fahrt in den Landkreis Traunstein sind sehr strapaziös für die Mannschaft. Die kann sich zudem keinen Schongang erlauben, denn der Gegner ist Tabellenzweiter der Bayernliga Süd und noch keines seiner neun Spiele verloren. In der zweiten Pokalrunde wurde Regionalligist 1860 Rosenheim mit 3:0 nach Hause geschickt, am vergangenen Wochenende feierte Kirchanschöring mit 1:0 gegen den TSV Wasserburg vor 700 Zuschauern den fünften Saisonsieg.

Der Einzug ins Viertelfinale Anfang Oktober wird also kein Selbstläufer für den FV Illertissen. Trainer Marco Konrad stellt fest: „Das ist eine absolute Spitzenmannschaft, die gut aufgestellt ist.“

Die Verletztenliste beim FVI ist kürzer geworden. Lediglich Maurice Strobel wird diesmal fehlen, allerdings aus beruflichen Gründen und für Nikolas Keckeisen käme ein Einsatz trotz der Rückkehr ins Training wohl noch zu früh. (hs)