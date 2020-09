vor 29 Min.

FV Illertissen beendet Auftakt im Ligapokal mit Unentschieden gegen Rain

Zum Auftakt des Ligapokals läuft es für Illertissen schnell rund. Doch dann muss der FVI eine Gelb-rote Karte hinnehmen und die Partie gegen Rain kippt.

Von Hermann Schiller

Eigentlich sah der FV Illertissen beim Ligapokal-Auftaktspiel gegen den TSV Rain am Samstag schon wie der sichere Sieger aus, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Am Ende hieß es dann nach einem dramatischen und verrückten Spiel 4:4 (3:2).

Nach einer guten halben Stunde führten die Illertisser nämlich schon mit 3:1, der TSV Rain schien eigentlich schon am Boden. Der war zwar nach zehn Minuten durch den aufgerückten Abwehrchef Fabian Triebel, der einen Abpraller nach einer Ecke verwandelte, mit 1:0 in Führung gegangen. Doch innerhalb einer Viertelstunde zogen die Illertisser auf 3:1 davon. Kai Luibrand nutzte in der 20. Minute einen bösen Schnitzer von Torhüter Moritz Maiershofer zum 1:1, bereitete nach einer knappen halben Stunde (29.) dann das 2:1 durch Max Zeller mit einem schönen Pass in die Gasse vor und als dann in der 36. Minute Kapitän Fabian Rupp nach einem Eckball zum 3:1 einköpfte, schien die Vorentscheidung gefallen zu sein.

FV Illertissen und Rain trennen sich mit 4:4

Aber Pustekuchen: Nach einer tollen Rettungstat von Torhüter Felix Thiel und einem Pfostenschuss der Gäste kamen diese mit dem Halbzeitpfiff durch einen Kopfball von Marko Cosic zu ihrem 2:3-Anschlusstreffer. Die zweite Hälfte begann der FVI abwartend, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Fabio Maiolo sah nach einem Foul an der Mittellinie die Gelb-rote Karte (62.) und Rain witterte Morgenluft. Prompt gelang Rene Schröder mit einem satten Weitschuss das 3:3 (69.) und wenig später (72.) seinem Teamkollegen Dominik Bobinger per Kopf sogar das 4:3.

Trainerkommentar - FV Illertissen - TSV Rain am Lech Video: Wilhelm Schmid

Die Illertisser zeigten aber trotz Unterzahl eine tolle Moral und schafften in der 83. Minute durch Kai Luibrand, der eine Musterflanke des eingewechselten Maurice Strobel einköpfte, das 4:4. FVI-Trainer Marco Konrad war nach der Partie klar, woran es lag: „Knackpunkt war natürlich die Gelb-rote Karte. Eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon kräftemäßig angeschlagen ist, musste dann noch mehr investieren, um gegen eine gute Mannschaft zu verteidigen.“ Seiner Mannschaft sprach er ein Kompliment dafür aus, dass sie noch einen Punkt geholt hat. „Es fühlt sich von daher fast wie ein Sieg an – trotz des Spielverlaufs.“

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Rupp, Keckeisen, Enderle (72. Bergmiller) – Gölz (72. Strobel), Maiolo, Rietzler, Zeller (85. Galinec), Glessing (65. Estevez) – Luibrand (85. Jenuwein).

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen