18:01 Uhr

FV Illertissen bekommt neuen Gegner im Toto-Pokal Lokalsport

Nicht der FC Schweinfurt, sondern die Würzburger Kickers werden sich dem FVI im Toto-Pokal in den Weg stellen. In der Liga wartet Viktoria Aschaffenburg.

Von Hermann Schiller

Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es Gewissheit: Der Gegner des FV Illertissen im Viertelfinale des Toto-Pokals wird nicht wie ursprünglich ausgelost der FC Schweinfurt sein, sondern der Drittligist Würzburger Kickers. Das hat der Bayerische Fußballverband gestern bekannt gegeben. Schweinfurt hatte im Achtelfinalspiel gegen Würzburg lediglich drei U23-Spieler im Kader stehen anstelle der geforderten vier. Diese Regel gilt in der Regionalliga und findet auch im Pokal Anwendung. Somit ist der 3:1-Sieg der Schweinfurter nichtig. Die Partie wurde mit 2:0 für Würzburg gewertet. Mit der Änderung des Gegner geht eine Terminverschiebung einher. Weil Würzburg kurz zuvor in der Liga antritt, findet das Pokalspiel nicht wie ursprünglich geplant am dritten Oktober statt. Ein endgültiges Datum steht aber noch nicht fest. Das Heimrecht wird Illertissen innehaben.

Für den FVI steht aber ohnehin erst die Regionalliga Bayern auf dem Plan. In der gastiert der FVI am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger Viktoria Aschaffenburg. Kein unbekannter Gegner für die Illertisser, denn die Viktoria war erst in der Saison 15/16, nach vier Jahren Zugehörigkeit zur Regionalliga Bayern, abgestiegen. Das spiegelt sich auch in den professionellen Aschaffenburger Vereinsstrukturen wider. Dessen ist man sich beim FV Illertissen bewusst.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen spielt gegen Aschaffenburg

Dass vergangene Woche endlich wieder ein Sieg gelang (4:2 gegen Garching) war umso wichtiger. „Das tut unserem Selbstvertrauen gut“, sagt Trainer Stefan Anderl. „Andererseits gewinnt dieser Erfolg erst dann an Gewicht, wenn wir nachlegen.“ Nach den vielen verletzungsbedingten Ausfälle habe er zudem personell wieder deutlich mehr Möglichkeiten. Dem Illertisser Trainer ist aber nicht entgangen, dass die Aschaffenburger schon richtig gute Spiele und Ergebnisse abgeliefert haben. Beim Tabellenzweiten Wacker Burghausen gewannen sie und bei Tabellenführer Bayern München II schafften sie ein beachtliches 2:2. Das kommt nicht von Ungefähr, denn bei den Neuverpflichtungen hat Viktoria ordentlich zugepackt.. Silas Zehnder kam vom Zweitligisten Darmstadt 98, Ugurtan Kizilyar vom Regionalligisten Wormatia Worms. Luca Dähn, mit vier Treffern bislang erfolgreichster Torschütze, kam vom Regionalligisten Kickers Offenbach und Daniele Bruno vom Ligakonkurrenten Bayreuth.

Illertissens Manuel Strahler hofft, in Aschaffenburg eine Erfolgsserie starten zu können. „Das letzte Spiel, das wir nach einem Halbzeit-Rückstand noch umgebogen haben, hat gezeigt, dass die Mannschaft zusammenhält. Das wird in Aschaffenburg eine Grundvoraussetzung sein, denn dieser Gegner ist spielstark.“

Personell sieht es, bis auf die Dauerpatienten Sebastian Enderle, Marvin Weiss, Philipp Strobel und Justus Riederle, wieder recht gut aus beim FV Illertissen, denn Gelbsünder Volkan Celiktas kann auch wieder dabei sein.

Themen Folgen