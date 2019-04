23.04.2019

FV Illertissen erzwingt das Glück

Nach dem Derbysieg sollte der Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein

Mit einem 2:1-Sieg im schwäbischen Derby beim Bundesliga-Nachwuchs des FC Augsburg knackte der FV Illertissen endlich die ominöse 40-Punkte–Marke und kann damit wohl endgültig für die nächste Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga planen. Burak Coban sorgte mit zwei Toren dafür, dass sich die Illertisser auf Platz acht der Tabelle verbesserten. In einem verbissenen und umkämpften Spiel waren die Illertaler am Ende die glücklichen, aber nicht unverdienten Sieger.

Ein Schönheitspreis war in dieser Partie nicht zu vergeben, nur die Punkte zählten. Dass alle drei durch einen Elfmeter, den Burak Coban fünf Minuten vor dem Abpfiff glücklich verwandelte, an den FV Illertissen gingen, machte Trainer Marco Küntzel natürlich glücklich. „Wir haben uns das Glück erarbeitet und sind diesmal nach dem Gegentreffer nicht eingebrochen“, sagte er. Der fiel nämlich nach einer knappen halben Stunde durch Sebastiano Nappo. Dabei machten es die Illertisser den Augsburgern zu leicht, als sie den Gegner fast ungehindert durchlaufen ließen. Zuvor waren die Illertisser nach einer Viertelstunde durch einen schönen Weitschuss von Burak Coban mit 1:0 in Führung gegangen. Dieser hatte schon wenige Minuten zuvor nach Doppelpass mit Maurice Strobel einen Treffer auf dem Fuß gehabt. Sein Abschluss war aber zu schwach.

Nach der Pause sah es lange danach aus, als wollten beide Mannschaften nicht mehr allzu viel riskieren. Ein gefährlicher Kopfball von Volkan Celiktas nach einer Stunde und eine Halbchance für Maurice Strobel waren die einzige Ausbeute aufseiten des FV Illertissen.

Als die 420 Zuschauer sich schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, lief aber Felix Schröter allein durch und wurde im Strafraum von Jojo Stanic von den Beinen geholt. Burak Coban trat an und hatte bei seinem Elfmeter Glück, dass Torhüter Flemming Niemann zwar dran war, aber das Tor nicht verhindern konnte.

Damit konnten die Illertisser sich riesig freuen über drei Punkte, die sie dem Klassenerhalt in der bayerischen Fußball-Regionalliga sehr nahe bringen. (hs)

FV Illertissen: Kielkopf – Buchmann, Krug, Strahler, Enderle – Herzel (72. Zeller), Celiktas (88. Wujewitsch, Pangallo, M. Strobel (80. Weiss), Coban – Schröter.

Themen Folgen