FV Illertissen gegen FC Augsburg II: „Fast zum Verzweifeln“

Kurz vor dem Spiel gegen Augsburg II muss der FV Illertissen den nächsten Verletzten hinnehmen – und spielt stark. Nur das Ende passt nicht.

Von Hermann Schiller

Fast kann einem der FV Illertissen leid tun. Wie schon in der Vorwoche lieferte die Mannschaft ein gutes, engagiertes Spiel ab, ging aber mit 1:3 (1:1) gegen den FC Augsburg erneut als Verlierer vom Platz. Hinzu kam, dass sich die Personalsituation kurz vor dem Heimspiel noch verschlimmerte, denn nach dem Warmlaufen signalisierte der Kapitän des Regionalligisten, Moritz Nebel, dass es nicht geht. So kamen die Youngster Tim Bergmiller und Philipp Wujewitsch zu ihrem Debüt.

Das Unglück setzte sich dann noch im Spiel fort, denn die Gäste kamen mit dem Halbzeitpfiff mit ihrer ersten Möglichkeit zum Ausgleich. Debütant Tim Bergmiller hatte seine Mannschaft nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Nach toller Vorarbeit von Fabio Maiolo reagierte er am schnellsten und schob den Ball überlegt zum 1:0 über die Linie. Das hätte sogar sein zweiter Treffer im Spiel werden können, doch in der 7. Minute vergab er eine Riesenchance. Nach der Flanke von Fabio Maiolo köpfte er aus wenigen Metern unbedrängt übers Tor. Die Illertisser waren von Beginn an gut im Spiel, der FC Augsburg kam gar nicht zurecht. Immer wieder setzte der FVI zu guten Kombinationen an und agierte durchaus gefällig. Von den Gästen war bis kurz vor der Pause fast nichts zu sehen.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen verliert gegen den FC Augsburg II

Um so überraschender dann der 1:1-Ausgleich durch Torjäger Maurice Malone. Bei einer weiten Flanke von außen stieg er am langen Eck hoch und köpfte unhaltbar hoch ins Eck zum 1:1 ein. Auch nach der Pause verstanden es die Illertisser, dem Spiel den Stempel aufzudrücken und hatten in der 55. Minute die nächste gute Möglichkeit. Tim Bergmiller gelang es nicht, die scharfe Hereingabe von Sebastian Enderle vollends ins Tor zu verlängern. Es ging so weiter, denn in der 66. Minute hatte Marco Hahn die nächste Riesenchance. Er tauchte allein vor Torhüter Daniel Witetschek auf, konnte ihn aber nicht bezwingen. Dass der FVI dann in der 78. Minute auch noch das 1:2 hinnehmen musste, war äußerst schmerzhaft. Der eingewechselte Seong-Hoon Cheon reagierte nach einem Gewühl am Fünfer blitzschnell und stocherte den Ball über die Linie. Den endgültigen K.o. verpasste der Koreaner den Einheimischen fünf Minuten später, als er im Nachschuss zum 3:1 traf.

FV Illertissen: Schmidt – Wegmann, Galinec, Krug, Enderle – Buchmann (84. Zeller), Wujewitsch, Hahn, Maiolo – Bergmiller (69. Glessing), Luibrand.

Video: Wilhelm Schmid

