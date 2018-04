vor 19 Min.

FV Illertissen holt erste drei Punkte des Jahres Lokalsport

Gegen Unterföhring holt sich der FV Illertissen seine ersten drei Punkte seit November 2017. Auch für den Trainer bricht damit ein Bann

Von Hermann Schiller

Der Knoten beim FV Illertissen ist geplatzt. Beim FC Unterföhring gewann das Team von Trainer Herbert Sailer am Samstag mit 3:0 (1:0). Es war der erste Sieg nach der Winterpause für die Illertaler und gleichzeitig der erste Dreier für Sailer als Cheftrainer der Illertisser.

Auch wenn es gegen den Tabellenletzten ging, zeigte die Partie von Beginn an, dass das nicht so einfach werden würde für den FVI. Die Gastgeber gingen ordentlich zur Sache, starteten mit harten Zweikämpfen und fingen sich bereits nach einer Viertelstunde die erste Gelbe Karte ein. Der abgeschlagene Tabellenletzte verschenkte keinen Meter Boden und die Illertisser mussten sich richtig ins Zeug legen, um mithalten zu können.

Marco Hahn sorgte schließlich nach einer Viertelstunde mit seinem Sturmlauf für erste Gefahr vor dem Tor der Unterföhringer. Die hatten in der 20. Minute sogar Pech, denn ein Kopfball von Dominik Hofmann senkte sich auf die Latte des Illertisser Tores. Philipp Strobel prüfte im Gegenzug mit seinem Seitfallzieher Torhüter Shorunken-Sawyer. Dann erwischte die Illertisser schon wieder das Verletzungspech. Antonio Pangallo, der ohnehin schon etwas angeschlagen ins Spiel gegangen war, musste mit muskulären Problemen im Oberschenkel vom Feld. Doch davon ließen sich die Illertisser nicht entmutigen – und wurdenbelohnt. Marco Hahn brachte sie mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 36. Minute 1:0 in Führung. Florian Bittner hatte den sehr agilen Oktay Leyla gefoult.

Kurz nach der Pause musste zunächst Torhüter Janik Schilder bei einem gefährlichen Freistoß von Masaaki Takahara retten. Sein Gegenüber im Gehäuse der Gastgeber wäre dann wiederum wohl bei einem Freistoß von Nicolas Jann machtlos gewesen, doch der Schuss klatschte an die Latte.

Der FVI dominierte in der Folge mehr und mehr das Geschehen und setzte die Unterföhringer immer wieder unter Druck. Lohn war das 2:0 von Maurice Strobel, der in der 60. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern traf. Ein raffinierter Hackentrick von Nicolas Jann nach Vorlage von Moritz Nebel hätte eine Viertelstunde vor Schluss fast für die endgültige Entscheidung gesorgt. Für die sorgte 6 Minuten vor dem Abpfiff dann aber der 20-jährige Philipp Strobel, der einen Steilpass von Marco Hahn aufnahm und eiskalt zum 3:0 vollstreckte.

Für den FV Illertissen waren es wichtige drei Punkte, um sich in der Tabelle wieder nach oben zu bewegen. Zwischenzeitlich war das Team von Platz sechs auf den zwölften Rang durchgereicht worden. Nun steht eine volle Woche an. Schon morgen reist der FVI zum SV Schalding-Heining (Anpfiff 18 Uhr) und am Freitag (19 Uhr) kommt der FC Schweinfurt.

