FV Illertissen jubelt gegen Pipinsried ungewohnt in rot

Das Tabellenschlusslicht FC Pipinsried stellt für den FV Illertissen keine große Hürde dar. Ein bisschen wird die gute Stimmung trotzdem getrübt.

Von Hermann Schiller

Mit einem klaren und deutlichen 4:0 (1:0) gegen den FC Pipinsried ist der Regionalligist FV Illertissen dem Wunsch von Trainer Marco Küntzel nachgekommen, nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt nachzulegen. Marco Hahn vor der Pause und Maurice Strobel, Burak Coban sowie Felix Schröter in Halbzeit zwei sorgten für die wertvollen Punkte im Abstiegskampf.

FV Illertissen - FC Pipinsried Video: Wilhelm Schmid

Auch diesmal legten die Illertisser große Laufbereitschaft, Engagement und Einsatzwillen an den Tag. Jedoch trübten eine Rote Karte für Moritz Nebel (Notbremse) und Verletzungen von Antonio Pangallo und Marco Hahn die Feierlaune ein wenig. Außerdem hätten die Gäste aus Pipinsried früh in Führung gehen können, doch Philipp Schmidt vergab die klare Torchance. Er war urplötzlich allein vor Torhüter Kevin Schmidt aufgetaucht, der aber toll reagierte. „Wir wissen alle nicht, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte, wenn diese Chance genutzt worden wäre“, sinnierte Pipinsrieds sportlicher Leiter Roman Plesche bei der Pressekonferenz. So gingen die Illertisser nach einer guten Viertelstunde in Führung. Marco Hahn nahm die Hereingabe von Stanislaw Herzel direkt und traf zum 1:0 (20.). Auch die weiteren Offensivaktionen gingen von den Illertissern aus. So setzte sich Felix Schröter kurz nach dem Tor geschickt durch, doch FCP-Torhüter Thomas Reichlmayr reagierte blitzschnell. Marco Hahn verpasste dann nach einer halben Stunde seinen Doppelpack als er sich beim Sprint aufs gegnerische Tor im letzten Moment abdrängen ließ. Auch Burak Coban schaffte es kurz vor der Pause nicht, die Führung des FVI auszubauen, erneut reagierte Torhüter Reichlmayr glänzend.

Der FV Illertissen besiegt den FC Pipinsried mit 4:0

Auf der Gegenseite machte es Illertissens Torhüter Kevin Schmidt genauso gut und reagierte bei einem Schuss von Kasim Rabihic prima. Dafür zielte der Illertisser Mittelfeldspieler Maurice Strobel nach einer knappen Stunde besser und traf nach einem Abpraller flach ins lange Eck zum 2:0. Belohnung Nummer zwei für ihn in diesem Spiel. Er war nämlich vor dem Spiel vom BFV Mitarbeiter Rainer Zeiser mit einer Urkunde und mehreren Preisen für Fairness ausgezeichnet worden. Er hatte im Dezember beim Spiel der Illertisser gegen Bayern München dem Schiedsrichter gegenüber zugegeben, dass er nicht gefoult worden war, obwohl der Unparteiische auf Elfmeter für die Illertisser gepfiffen hatte (wir berichteten).

Als Burak Coban gegen Pipinsried nach einer Stunde einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelt hatte, war die Partie endgültig entschieden. Max Zeller war von Torhüter Reichlmayr gefoult worden. Ärgerlich für die Illertisser war, dass sie einige Minuten später Moritz Nebel nach einer Notbremse mit der Roten Karte verloren (67.). Er war erst zur Pause für den verletzten Antonio Pangallo (Adduktoren) ins Spiel gekommen. Doch nachdem der Pipinsrieder Noel Knothe wenig später die Ampelkarte sah, war wieder personeller Gleichstand. Eine weitere Blitzreaktion von Torhüter Reichlmayer nach einem Kopfball von Maurice Strobel aus wenigen Metern verhinderte vorerst Schlimmeres für den FCP. Allerdings war der Torhüter in der Schlussminute machtlos, denn Felix Schröter, von Strobel sehr schön freigespielt, jagte die Kugel trocken zum 4:0 ins Eck. „Ich bin einfach hocherfreut“, sagte Trainer Marco Küntzel bei der Pressekonferenz, „es war einfach Zeit, dass wir zu Hause auch einmal überzeugen. Schön, dass alle vier Offensivkräfte trafen, wir haben die Tore auch schön herausgespielt.“

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Pangallo(46. Nebel), Strahler, Herzel – Hahn(54. Buchmann), Celiktas, Wujewitsch(78. Weiss), M. Strobel – Coban, Schröter.

