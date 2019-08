13:43 Uhr

FV Illertissen mit Bauchlandung gegen Nürnberg II

Illertissen hat den FC Nürnberg II eigentlich lange Zeit im Griff. Doch dann macht der FVI zu viele Fehler. Die Franken nutzen das eiskalt aus.

Von Hermann Schiller

Auch wenn das Ergebnis von 0:3 (0:0) beim Heimspiel des FV Illertissen gegen den Regionalligatabellenführer 1. FC Nürnberg II eine deutliche Sprache spricht, war der Spielverlauf nicht so eindeutig. „Wenn Illertissen da in Führung geht, dann läuft das Spiel möglicherweise anders“, analysierte der Nürnberger Trainer und Ex-Bundesligaprofi Marek Mintal das Geschehen auf der Pressekonferenz.

Gemeint hatte er wohl eine Szene nach gut 20 Minuten, als Kai Luibrand bei der Hereingabe von Yannick Glessing einen kleinen Schritt zu spät kam. Andererseits hätten die Gäste bis dahin auch schon führen können, denn Torhüter Kevin Schmidt musste nach wenigen Minuten Kopf und Kragen riskieren, als Kevin Goden allein auf ihn zukam (3.). Nach einer guten Viertelstunde sahen die knapp 500 Zuschauer eine ähnliche Situation. Diesmal hatte der Nürnberger Angreifer bereits Torhüter Schmidt umdribbelt, verfehlte dann aber das leere Tor. Vorausgegangen waren jeweils krasse Fehlpässe aus dem Illertisser Mittelfeld. Bei einem entschlossenen Alleingang von Yannick Glessing (24.) konnten die Gäste allerdings von Glück sagen, dass ein Abwehrbein im letzten Moment Schlimmeres verhinderte.

Das Spiel hatte eine hohes Tempo und ging hin und her. Dass es beim torlosen Halbzeitstand blieb, verdankten Nürnberg und Illertissen der Tatsache, dass Kai Luibrand nach einer guten halben Stunde die Flanke von Benedikt Krug am langen Eck vorbei köpfte und einer weiteren guten Reaktion von Torhüter Kevin Schmidt gegen den gefährlichen Kevin Goden. Beinahe wäre Defensivmann Marius Wegmann kurz nach der Pause mit seinem Kopfball die Führung für seine Mannschaft gelungen, doch an dem 0:1 in der 54. Minute war er auch beteiligt. Seine Abwehraktion im Strafraum gegen Lukas Schleimer sah Schiedsrichter Manuel Steigerwald als Foulspiel an. Es gab Elfmeter. Emre Mert Aslan verwandelte eiskalt.

"Bis dahin waren wir gut im Spiel“, meinte Trainer Marco Küntzel dazu. Nach dem 0:2 nach einer knappen Stunde(59.) durch Philipp Harlass zeigten die Gäste ihre technischen Fähigkeiten, sie ließen Ball und Gegner laufen. Den Illertissern muss man zu Gute halten, dass sie nie aufgaben und den Anschluss suchten. Sie waren unermüdlich im Spiel nach vorn, boten dem Gegner dadurch aber auch mehr Lücken. Nürnberg nutzte eine davon wenige Minuten vor dem Abpfiff aus, denn nach einem Lattenknaller von Felix Schimmel staubte Philipp Harlass zum 3:0 der Nürnberger ab.

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Krug, Wegmann, Pangallo – Glessing (61. Schmid), Maiolo (80. Hahn), Nebel, M. Strobel, Herzel – Luibrand (71. Dewein).

Marco Küntzel (Trainer FV Illertissen): „Vom Ergebnis bin ich natürlich enttäuscht, aber mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Der Gegner besitzt eine große Qualität, vielleicht sogar eine noch höhere als in der letzten Saison. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit auf beiden Seiten gesehen. Was mir weniger gefallen hat, waren die vielen unnötigen Ballverluste. Das Ergebnis ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Aber wir haben trotz allem bis zum Schluss gekämpft und gehofft. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weniger Fehler im Spielaufbau machen, dann punkten wir auch wieder.“

