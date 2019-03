16:20 Uhr

FV Illertissen startet mit einem Sieg aus der Winterpause Lokalsport

Der FV Illertissen überzeugt beim Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt II. Es gibt zwei neue Transfers.

Von Hermann Schiller

Erfolgreicher Start für den Regionalligisten FV Illertissen in die restliche Saison: 2:0 (1:0) gewann das Team von Trainer Marco Küntzel bei der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt. Benedikt Krug mit einem Kopfballtor in der ersten Hälfte und Felix Schröter in der Nachspielzeit verhalfen dem FVI zu diesen wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf. Auch Marco Küntzel war voll des Lobes über seine Mannschaft: „Das war rundum eine Top-Leistung, sowohl kämpferisch als auch von der mannschaftlichen Geschlossenheit. Die Jungs haben Gas gegeben und sind als Einheit aufgetreten.“ Ein bisschen haderte er aber mit der Chancenverwertung: „Wir hätten nach unserem ersten Treffer das eine oder andere Tor mehr machen müssen und haben uns daher zum Schluss selbst mächtig in Gefahr gebracht. Aber wir haben auch das super gemeistert und zum Glück das entscheidende zweite Tor erzielt.“

Lesen Sie auch: Illertissens Kapitän Manuel Strahler im Interview.

Allerdings blieb ihm auch nicht verborgen, dass sein Team in der Anfangsviertelstunde Probleme hatte. So hatte der Ingolstadter Stürmer Patrick Hasenhüttl eine Riesenchance. Bei Ballbesitz agierte der FVI zu hektisch und überließ den Ball oft viel zu schnell dem Gegner. Da wirkte der 1:0-Führungstreffer durch Benedikt Krug in der 21. Minute wie ein Dosenöffner. Er war bei einem Eckball von Burak Coban zur Stelle und köpfte am kurzen Eck ein. Allerdings musste er kurz nach der Halbzeit mit dick geschwollenem Auge ausgewechselt werden. Gegenspieler Serhat Imsak, zur Pause eingewechselt, hatte ihn am Kopf getroffen und sah im weiteren Verlauf wegen eines erneuten Foulspiels die Ampelkarte.

FV Illertissen bezwingt den FC Ingolstadt II

Die Illertisser gefielen immer wieder mit konsequentem Pressing und zwangen so den Gegner zu Fehlern. Sie kamen auch zu weiteren guten Möglichkeiten. Doch in der 24. Minute reagierte FC-Torhüter Philipp Bachmeier bei einem Kopfball von Benedikt Krug glänzend und in der 37. Minute wurde ein Treffer von Volkan Celiktas wegen Abseits nicht anerkannt. Auffallend war in dieser Phase, dass die Illertisser keineswegs darauf aus waren, den Vorsprung nur zu verteidigen. Sie spielten weiterhin druckvoll nach vorne und kamen zu Möglichkeiten, etwa durch Burak Coban (69.). Für die Vorentscheidung sorgte in der Nachspielzeit Felix Schröter, der den Querpass von Coban zum 2:0 ins Tor jagte. Zuvor mussten die Illertisser bei den vielen Ingolstädter Standards extrem aufpassen, überstanden diese aber allesamt unbeschadet.

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Krug (51. M. Strobel), Strahler, Pangallo – Wujewitsch, Hahn, Celiktas, Herzel (88. Caravetta) – Coban, Schröter.

Zwei Neue für den FVI: Illertissen Sportvorsitzender Karl-Heinz Bachthaler hat in dieser Woche bereits zwei Vertragsabschlüsse für die kommende Saison vermeldet. Vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen kommt mit dem Italiener Fabio Maiolo (22) ein talentierter Mittelfeldspieler. Der gebürtige Augsburger wurde in der U17- und U19-Bundesliga beim FCA ausgebildet. Aus der Landesligamannschaft des FVI rückt mit dem 21-jährigen Yannick Glessing deren Torjäger zur neuen Saison in den Regionalligakader auf. In aktuell 23 Landesliga-Partien traf er bislang 16 Mal ins gegnerische Tor.

Themen Folgen