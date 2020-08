vor 32 Min.

FV Illertissen testet gegen den VfB Stuttgart II - mit Holger Badstuber?

Der Regionalligist FV Illertissen absolviert ein Testspiel gegen die Reserve des VfB Stuttgart. Und steht damit vor einem möglichen Duell mit Holger Badstuber.

Richtige Härtetests stehen dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen an diesem und dem kommenden Wochenende bevor. Zwei Bundesligareserven sind die Gegner des FVI: Zunächst am Samstag, 22. August, (12 Uhr) auswärts der VfB Stuttgart II, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, und eine Woche später gegen den Illertisser Ligakonkurrent FC Augsburg II (14 Uhr) in Illertissen.

In Stuttgart treffen die Illertisser auf eine junge Mannschaft, die wie sie selbst ebenfalls komplett im Neuaufbau ist. 17 Abgängen stehen zwölf Neuzugänge gegenüber, auch der Trainer ist neu. Es ist Frank Fahrenhorst (42), der zuvor die Bundesliga B-Junioren von Schalke 04 betreut hat. Ihm zur Seite steht mit Heiko Gerber ein erfahrener Ex-Profi mit knapp 200 Bundesligaspielen.

Prominentester Neuzugang bei den Stuttgartern ist seit wenigen Tagen Holger Badstuber, der aus dem Bundesligakader gestrichen und der U21 zugeteilt wurde. Ein weiterer Routinier ist Marcel Sökler, der vor Jahresfrist vom Oberligisten Freiberg kam, wo er in drei Spielzeiten 86 Tore erzielt hatte. In der abgelaufenen Saison hatte er für die Stuttgarter in 16 Spielen zehn Treffer beigesteuert.

Für die Illertisser hat das Spiel nicht nur wegen namhafter Gegenspieler seinen Reiz, sondern auch, weil sie sehen wollen, wie sie sich gegen einen spielstarken Gegner schlagen. Trainer Marco Konrad, der im Rahmen seiner Ausbildung zum Fußballlehrer zur Zeit beim SC Freiburg und dessen Coach Christian Streich hospitiert, ist in engem Kontakt mit Co-Trainer Timo Räpple, was die Nominierungen für das Spiel betrifft. Er möchte wohl erneut möglichst alle zur Verfügung stehenden Akteure einsetzen und möglicherweise zur Pause seine Mannschaft erneut komplett durchwechseln. (hs)

