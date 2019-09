vor 2 Min.

FV Illertissen verliert gegen Aufsteiger TSV Aubstadt

Zum vierten Mal in dieser Saison verliert der FVI ein Heimspiel. Dabei wäre gegen Aubstadt mehr drin gewesen. Der FVI macht blöde Fehlern

Von Hermann Schiller

Große Enttäuschung beim FV Illertissen: Die Illertaler unterlagem am Samstag dem Aufsteiger TSV Aubstadt zuhause mit 1:2. Dabei führten erneut zwei haarsträubende Fehler in der Defensive zu den beiden Gegentoren. Beim ersten, dem 0:1, genügte ein einfacher, schnörkelloser Angriff des TSV und beim zweiten unterlief Max Zeller ein Foul im eigenen Strafraum mit anschließendem Elfmeter. Illertissern war nur wenige Minute zuvor ebenfalls durch einen Strafstoß zum 1:1 gekommen.

Die Partie hatte für die Illertisser durchaus erfolgversprechend begonnen. Trainer Marco Küntzel hatte die gleiche Aufstellung wie zuletzt in Eichstätt ins Spiel geschickt. Schon nach wenigen Minuten hatte Daniel Dewein eine gute Möglichkeit, zielte aber am langen Eck vorbei. Als dann Stanislaw Herzel in der 6. Minute mit einem gekonnten Volleyschuss die Latte traf, schien der Führungstreffer für die Illertisser nur eine Frage der Zeit. Doch Pustekuchen, denn mit dem ersten Angriff gingen die Gäste aus Aubstadt mit 1:0 in Führung (10.). Ein simpler Spielzug genügte, um die Illertisser Defensive auszuhebeln. Timo Pitter lief nach innen und traf mit einem trockenen Flachschuss. Erneut ein Genickschlag für die Illertisser in der Anfangsphase, den sie aber wegsteckten.

Vor allem Daniel Dewein sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Gästetor. Nach einer guten Viertelstunde traf er aber den Ball wenige Meter vor dem Tor nicht richtig, nachdem Torhüter Nico Purtscer einen Schuss nur abklatschen lassen hatte. Eine Minute später war der Illertisser Mittelfeldspieler erneut seinem Gegner davongelaufen, doch Freund und Feind verfehlten die scharfe Hereingabe. Nach einer guten halben Stunde war es aber so weit. Wieder ging Dewein durch, wurde aber von Steffen Behr im Strafraum gefoult. Maurice Strobel verwandelte den Strafstoß zum 1:1 (34.). Doch kaum war der Jubel verklungen, erfolgte der nächste Genickschlag für den FVI. Max Zeller ging ungeschickt in einen Zweikampf mit dem ausgebufften Ex-Profi Christopher Bieber, der Elfmeterpfiff folgte prompt. Ingo Feser verwandelte zum 1:2 (41.).

Eines konnte man den Illertissern nach der Pause nicht absprechen, nämlich den Einsatz. Allerdings musste Torhüter Kevin Schmidt nach einer guten Stunde mit einer tollen Reaktion beim Kopfball des baumlangen Julius Benkenstein Schlimmeres verhindern. Der Druck der Illertisser wurde zwar größer, aber es fehlten die zündenden Ideen. Phillip Schmid konnte mit seinem Schüsschen in der 70. Minute nicht für Gefahr sorgen, ein Gewaltschuss von Moritz Nebel blieb in der vielbeinigen Abwehr hängen. Beim Kopfball von Stefan Baric wenige Minuten vor Schluss reagierte Torhüter Purtscher blitzschnell und so war die vierte Heimniederlage des FVI besiegelt.

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Krug, Wegmann, Herzel – M. Strobel, Nebel, Maiolo (73. Luibrand), Hahn, Dewein (63. Pangallo) – Schmid (81. Baric).

