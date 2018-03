vor 22 Min.

FV Illertissen will mit Mut gegen den Fünften antreten Lokalsport

Illertissen tritt gegen den FC Ingolstadt II an, der in der Tabelle einen Platz vor den Illertalern steht. Deren Trainer warnt seine Spieler vor Leichtsinn.

Mit einem Spitzenteam bekommt es der Regionalligist FV Illertissen morgen (14 Uhr) zu tun. Die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt gastiert im Illertisser Vöhlin-Stadion und kommt mit der Empfehlung eines fünften Tabellenplatzes an die Iller.

Allerdings sind die Ingolstädter bei derzeit 42 Punkten mit drei Spielen in Rückstand. Sollten sie diese alle drei gewinnen, wären sie sogar mit 51 Punkten Tabellenzweiter vor Bayern München und eigentlich auch nur noch sieben Punkte hinter dem TSV 1860 München (58 Punkte). Die Illertisser können sich also ausrechnen, welches Kaliber an diesem 29. Spieltag auf sie zukommt. Dazu kommt, dass der Illertisser Gegner die zweitbeste Auswärtsmannschaft hinter Bayern München ist und in 11 Spielen auf gegnerischem Platz 22 Punkte ergattert hat.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen gegen Ingolstadt II

Trainer Ersin Demir hat also eine richtig spielstarke, junge Mannschaft geformt. Er hatte nämlich erst im Oktober das Amt von Stefan Leitl übernommen, der nach der Entlassung von Maik Walpurgis Cheftrainer der Zweitligaprofis des FC Ingolstadt wurde. Ersin Demir brachte die Erfahrung von fast 100 Zweitligaspielen als Profi mit (Alemannia Aachen, Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt). Seine Trainerkarriere startete er bei der U19 des FC Ingolstadt und war dann lange Jahre Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft, ehe er diese eigenständig übernahm. Er kannte also die Mannschaft, was sich sehr bald als Vorteil herausstellte. Im Kader der Zweitligareserve werden natürlich auch immer wieder Profis eingesetzt, die in der zweiten Liga derzeit nicht erste Wahl sind oder verletzt waren. Prominentester Akteur ist Patrick Hasenhüttl, der Sohn des Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl.

Der Mittelstürmer brachte es bisher auf sieben Treffer und ist zusammen mit dem Japaner Ryoma Watanabe gefährlichster Angreifer. „Ich habe diese Mannschaft beim Spiel in Schalding-Heining beobachtet“, erzählt FVI-Trainer Herbert Sailer. „Dort haben sie souverän 3:1 gewonnen und man sah, dass sie richtig spielstark sind. Aber wir haben ein Heimspiel, müssen das Heft in die Hand nehmen und streben einen Sieg an. Dazu bedarf es auch eines gewissen Mutes, ohne leichtsinnig zu werden und zu viel zu riskieren.“

Verzichten muss der Illertisser Trainer auf den gelb-rot gesperrten Fabian Rupp und auch Daniel Lang wird wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen. Inwieweit die Fußverletzung von Marvin Weiss einen Einsatz zulässt, muss noch immer abgewartet werden. Dafür ist Verteidiger Benedikt Krug wieder dabei und wird wohl den Platz von Fabian Rupp einnehmen. (hs)

