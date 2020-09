vor 19 Min.

Favoriten der Bezirksliga Donau/Iller starten nach Maß

Einmal musste der SC Staig (in den weißen Trikots) gegen den SV Tiefenbach den Ball aus dem eigenen Tor holen. Für den SVT kam es doller: Mit 1:3 verlor das Team zum Auftakt der neuen Runde in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller.

Plus Der SV Tiefenbach muss sich gegen Staig zum Auftakt der neuen Saison geschlagen geben, aber der FC Burlafingen gewinnt. Die Ergebnisse des ersten Spieltags.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller haben sich die Favoriten am ersten Spieltag des vergangenen Wochenendes keine Blöße gegeben: Blaustein siegte bereits am Freitag im Auftaktspiel. Am Sonntag zogen der FC Blaubeuren (gegen Ingstetten/Schießen) und der SC Staig (gegen Tiefenbach) nach. Auch der FC Burlafingen erwischte mit dem 3:0 in Bermaringen einen guten Auftakt ins neue Spieljahr 2020/2021. Das sind die Ergebnisse.

FC Hüttisheim – Srbija Ulm 2:2 (1:2). Die spielstarke Truppe von Srbija Ulm wurde seiner Favoritenstellung nicht gerecht und stand sich dabei vorwiegend selbst im Weg. Die Hüttisheimer Treffer zum jeweiligen Ausgleich fielen durch Eigentore der Serben. Nenad Duric (14.) und Mario Divkvic (39.) hatten zuvor zweimal die Führung erzielt. In der Schlussminute sah Marko Vujcic bei den Gästen nach einer Notbremse sogar noch die Rote Karte.

TSV Bermaringen – FC Burlafingen 0:3 (0:2). Burlafingen erwischte mit den Toren von Cemre Onay (3.) und Michael Scholz (12.) einen Traumstart. Bermaringen blieb danach wie gelähmt und hatte den Gästen nicht viel entgegenzusetzen. Niklas Barabas entschied die Partie in der 53. Minute mit einem erneuten Blitzstart endgültig.

TSG Söflingen – SV Lonsee 2:0 (0:0). Vor der Pause hatte eher Lonsee Vorteile gegenüber der TSG. Die Partie blieb insgesamt allerdings frei von wirklichen Torraumszenen. Daher muss der Söflinger Sieg in der Schlussphase als glücklich bezeichnet werden. Jerry Forson (83.) und Flo Zumsteg (88.) erzielten die Tore.

Bezirksliga Donau/Iller: Das sind die Ergebnisse des ersten Spieltags

SC Staig – SV Tiefenbach 3:1 (1:0). Staig war zunächst überlegen, musste sich aber trotz einiger Chancen bis zur 38. Minute gedulden, ehe Silvan Laid die Führung besorgte. Patrick Geiselmann baute per Foulelfmeter aus. Nach dem eher unverhofften Anschluss durch Tobias Miller (87.) witterte der SVT noch einmal Morgenluft und warf alles nach vorne. Jens Geiselmann machte dem Treiben nach einem humorlosen Konter ein Ende (95.).

FC Blaubeuren – SGM Ingestetten/Schießen 2:1. Fabian Span brachte den Aufsteiger mit dem ersten Angriff in Front (2.). Blaubeuren wirkte allerdings nur kurzzeitig benommen und nahm das Heft des Handelns in die Hand. Igor Lazarev gelang in der 26. Minute der sich abzeichnende Ausgleich. Bartosz Sobotka (41.) drehte das Resultat noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang ging der Gastgeber mit seinen Chancen fahrlässig um und verpasste die endgültige Entscheidung mehrfach.

TSV Langenau – SGM Aufheim/Holzschwang 1:1 (0:1). Vor der Pause waren die Gäste klar besser. Timo Eller hatte die Langenauer mit seinem Tor in der vierten Minute in Mark und Bein getroffen. Erst nach der Pause hatte sich der TSV den Schock aus den Knochen geschüttelt und glich die Partie zum gerechten Endstand aus. Christian Schmol zeichnete dafür verantwortlich (66.). Langenaus Ismethan Agce (82.) sah wohl wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

SC Türkgücü Ulm – SV Jungingen 1:1 (0:1). Tim Bärtele brachte Jungingen in der 30. Minute verdient in Front. Türkgücü gelang insgesamt nicht viel und hatte am Ende Glück, dass Gökhan Gündüz mit einem haltbaren Distanzschuss der Ausgleich gelang (75.).

