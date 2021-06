Finale Totopokal

12:00 Uhr

FV Illertissen hofft auf den DFB-Pokal: Doch jetzt kommt Türkgücü München

Plus Der FV Illertissen weiß jetzt, dass er Heimrecht gegen Türkgücü München hat. Die Mannschaft ist Außenseiter, aber sie wittert ihre Chance auf den DFB-Pokal.

Von Hermann Schiller

Dass sie im Endspiel um den bayerischen Totopokal stehen und damit die Chance auf eine Teilnahme am DFB-Pokal haben, das wissen die Spieler und der Trainer des FV Illertissen schon seit ihrem Sieg gegen Eichstätt am Dienstagabend. Jetzt wissen sie auch, wo dieses Finale über die Bühne geht und wer der Gegner ist: Der FVI hat am Sonntag (14 Uhr) im Vöhlinstadion Heimrecht gegen den Drittligisten Türkgücü München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen