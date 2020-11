14:36 Uhr

Früher waren sie Teamkollegen, jetzt sind Dennis Schröder und Nils Mittmann Chef und Angestellter

Eine Saison lang haben sie in Braunschweig zusammen in einer Mannschaft gespielt: Nils Mittmann (ganz links) und Dennis Schröder (daneben).

Plus Nils Mittmann geht nach Braunschweig zum Verein von Dennis Schröder. Was der NBA-Star in Niedersachsen plant

Von Pit Meier

Sie kennen und schätzen sich seit einer halben Ewigkeit, sie haben sogar in einer Mannschaft gespielt: Dennis Schröder, der viele Millionen Dollar schwere Spielmacher des NBA-Vereins Oklahoma City Thunder und Nils Mittmann, der noch vor wenigen Monaten im Alter von 40 Jahren für die Orange-Academy in der Pro B die Knochen hingehalten hat. In Zukunft wird das Verhältnis zwischen den beiden Basketballern eines zwischen Chef und leitendem Angestellten sein. Mittmann fängt als Geschäftsführer und Sportdirektor beim Bundesligisten Löwen Braunschweig an, bei dem Schröder Alleingesellschafter ist. Mittmann sagt zu seiner künftigen Aufgabe: „Das ist eine einzigartige Chance.“

Nils Mittmann hat für Ratiopharm Ulm gespielt

Und die Entscheidung für Braunschweig ist eine von großer Tragweite. Nils Mittmann hat schließlich Familie. Seine Frau Caro, die als selbstständige Personalberaterin arbeitet, wird mit dem zehnjährigen Sohn und der achtjährigen Tochter zunächst in Ulm bleiben und später nachkommen. Die Eltern und die Schwester von Nils Mittmann freuen sich auf das Wiedersehen. Denn gefühlt ist Mittmann zwar ein Ulmer. Hier hat er schon Anfang des Jahrtausends zwei Jahre lang in der Zweiten Bundesliga gespielt, nach Stationen in Würzburg, Ludwigsburg, eben Braunschweig und Tübingen ist er zurückgekommen und hat in der Pro B mit Jünglingen zusammen gespielt, die teilweise nicht einmal halb so alt waren wie er.

Aber tatsächlich ist Mittmann ein waschechter und überzeugter Braunschweiger. In der 250000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen wurde er ebenso wie Dennis Schröder geboren – nur eben mehr als 14 Jahre früher. Mittmann hat den späteren NBA-Star in diversen Jugendteams gesehen und tatsächlich 2012/13 eine Saison lang mit ihm in einer Bundesligamannschaft gespielt. Schröder erinnert sich: „Wir haben uns schon damals sehr gut verstanden. Ich habe ihn nicht nur als Mitspieler, sondern auch als Menschen immer sehr geschätzt.“

Auch der Braunschweiger Cheftrainer kommt von Ratiopharm Ulm

Und was soll nun eigentlich basketballerisch entstehen in dieser Stadt, in der ja mit Pete Strobl ein weiterer Ex-Ulmer als Cheftrainer arbeitet? Kauft Dennis Schröder mit seinen NBA-Millionen den Braunschweigern die deutsche Meisterschaft? Müssen Bayern München und Alba Berlin vor dem Verein aus Niedersachsen zittern? Darum geht es nach Einschätzung des neuen Geschäftsführers und Sportdirektors überhaupt nicht: „Braunschweig ist für Dennis keine betriebswirtschaftliche Angelegenheit, sondern eine Herzenssache.“ Wer Schröder bei Bundesligaspielen auf der Tribüne beobachtet, der kauft das dem inzwischen zweifachen Vater ab, der in jüngeren Jahren ein wenig schmeichelhaftes Bling-Bling-Image pflegte.

Braunschweig will auch in Zukunft Spieler hervorbringen, die besser sind als andere. Mittmann erinnert: „In diesem Verein ist mit Dennis Schröder der beste deutsche Basketballspieler groß geworden und mit Daniel Theis der zweitbeste.“

Dass Mittmann selbst mit jungen Leuten sehr gut kann, das hat er in der Pro B bewiesen. Ach, übrigens: Seine eigene und scheinbar endlose Karriere hat Nils Mittmann im Frühjahr fast unbemerkt beendet. Dass es eine Fortsetzung in Braunschweig gibt, das schließt er aus. Warten wir es ab...

