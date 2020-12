vor 34 Min.

Für Ratiopharm Ulms Aric Holman hat sich die harte Arbeit ausgezahlt

Aric Holman kam im Sommer zu Ratiopharm Ulm in die Basketball-Bundesliga und hat sich dort schnell zum Leistungsträger entwickelt – auch wegen seiner gefährlichen Würfe. Doch an denen musste er hart arbeiten.

Von Gideon Ötinger

Allen, die ein wenig überrascht sind, dass Ratiopharm Ulm nach vier Bundesligaspielen immer noch ungeschlagen ist (gegen zugegebenermaßen nicht die härtesten Gegner), denen sei ein Blick auf die Tabelle empfohlen. Dort thronen seit Donnerstagabend die Hamburg Towers, die vor der vergangenen Saison in die höchste deutsche Basketballliga aufgestiegen waren. Fünf Spiele, fünf Siege. Damit stehen sie sogar vor den Bayern – und den Ulmern, die aber eine Partie weniger absolviert haben als die Hamburger. Am Sonntag (15 Uhr) könnte sich dieses Gefüge allerdings ändern, denn dann treffen die Towers zu Hause auf die Ulmer.

Es ist also so etwas wie ein unerwartetes Topspiel in der Arena im Stadtteil Wilhelmsburg. Wobei, dass das Team aus der Hansestadt oben mitmischt, hatte mindestens einer erwartet. „Nein, ich bin nicht überrascht“, sagt Ulms Trainer Jaka Lakovic. „Von ihren fünf Spielen haben sie abgesehen von der Partie gegen Bamberg immer leicht gewonnen. Sie werden gut gecoacht und sind sehr gut organisiert.“ Und sie haben mit Jordan Swing einen Guard, der aktuell nur schwer zu stoppen ist. Am Donnerstag steuerte er beim 100:79 gegen Gießen sehr starke 28 Punkte bei, dazu fünf Assists, fünf Rebounds – das alles bei einer Dreierquote von 100 Prozent (acht Versuche, acht Treffer). Dass der 29-Jährige den Ulmer Trainer in der Vorbereitung auf die Partie das ein oder andere Mal durch den Kopf gegangen ist, dürfte klar sein. „Er bekommt von uns keine Sonderbehandlung, aber wir verteidigen ihn besonders“, erklärt Lakovic. Demitrius Conger oder John Petrucelli bekommen die Aufgabe wohl übertragen. Auch Christoph Phlipps könnte es mit Swing zu tun bekommen, aber noch ist fraglich, wie viel Spielzeit er am Sonntag überhaupt auf das Parkett bringen wird, nachdem er erst kürzlich aus seiner Verletzungspause zurückgekehrt war.

Das Hamburger Spiel rein auf Swing zu konzentrieren, würde dem Team von Trainer Pedro Calles aber nicht gerecht. Mit Maik Kotsar, Zac Cuthbertson oder T.J. Shorts stehen noch ein paar andere gute Basketballer im Kader. Lakovic bereitet sein Team deshalb schon mal darauf vor, dass es einiges an Druck wird aushalten müssen. Auf die Mentalität komme es an, erklärt Ulms Trainer. Es könnte auch die Überschrift für die kommenden Tage werden, denn die Partie in Hamburg stellt den Auftakt eines Ulmer Reiseprogramms dar, das bei den Spielern zusätzlichen Druck auslösen könnte. Am Samstag geht es nach Hamburg, Sonntagabend wieder nach Ulm und am Dienstag fliegt die Mannschaft nach Malaga, wo am Mittwoch das entscheidende Spiel im Eurocup ansteht. Weil Mornar Bar unter der Woche in Paris gewonnen hat, müssen die Ulmer gegen Malaga unbedingt gewinnen und auf eine Niederlage Mornar Bars hoffen, um die Top 16 zu erreichen. Egal wie es letztlich ausgeht, bleibt Lakovic’ Team aber nicht viel Zeit zur Erholung, denn von Malaga aus geht es direkt weiter nach Berlin, wo am Samstag (18 Uhr) mit Alba der erste richtige Gradmesser in der Bundesliga wartet. „Das wird tough“, sagt Lakovic über das Programm.

Immerhin kann er sich in den nächsten Tagen auf seinen breiten Kader verlassen, der dank Conger noch breiter geworden ist. Allerdings fehlt weiterhin Thomas Klepeisz und Per Günther hat sich unter der Woche im Eurocup leicht am Knöchel verletzt, weshalb noch fraglich ist, ob er gegen Hamburg spielen kann. Mit dabei ist dafür wie in dieser Saison schon gewohnt Aric Holman, der mit einer Wurfquote von 64 Prozent ein sehr zuverlässiger Ulmer Punktelieferant ist. Der gute Werfer musste er im Lauf seiner Karriere aber erst noch werden. „Im College war ich nicht gut im Werfen“, erzählt er. „Das habe ich mir zu Herzen genommen und hart gearbeitet.“ Jetzt ist der starke Wurf ein wichtiger Teil seines Spiels und ein Beleg dafür, dass sich harte Arbeit auszahlen kann. Ob er darauf stolz ist? „Absolut.“

