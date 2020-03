vor 19 Min.

Für den FV Illertissen endet die Vorbereitungsphase

Gut gelaunte Illertisser beim Trainingsauftakt Mitte Januar. Am Samstag wartet zum Auftakt des Restprogramms Bayreuth auf den Regionalligisten – eine offensivstarke Mannschaft, die derzeit ihre beste Saison in der Liga erlebt.

Das Restprogramm der Regionalliga beginnt für den FVI – und das hat es in sich. Mit Bayreuth kommt ein offensivstarkes Team ins Vöhlinstadion. Ein paar Illertaler fallen aus

Von Hermann Schiller

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei für den FV Illertissen. Am Samstag (14 Uhr) startet die Regionalliga Bayern und damit das Restprogramm der aktuellen Saison. Es ist der 23. Spieltag und insgesamt zwölf Spiele müssen die Illertisser noch absolvieren. Auf sie wartet dabei ein hammerhartes Auftaktprogramm. Der FVI empfängt den Tabellenvierten Bayreuth , reist dann zum Tabellenführer Türkgücü München und erwartet anschließend den Sechsten und letztjährigen Vizemeister VfB Eichstätt. Dass es gegen Bayreuth noch ein Hühnchen zu rupfen gibt, ist eigentlich Nebensache, denn die Illertisser brauchen dringend Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen.

In der Vorrunde hatten sie nämlich beim 2:7 die höchste Niederlage seit der Zugehörigkeit zur Regionalliga kassiert. Das tat richtig weh, doch mit übertriebenen Revanchegelüsten ins Spiel zu gehen, wäre der falsche Ansatz. „Zweifellos wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Trainer Marco Küntzel. „Allerdings wissen wir, dass kaum eine Mannschaft in der Regionalliga so eine brutale Qualität in der Offensive hat. Das A und O wird sein, in der Defensive gut zu stehen. Zu schnelle Ballverluste und Fehlpässe könnten tödlich sein.“ Auf jeden Fall könne das Spiel zeigen, erklärt Küntzel , wie gut die Mannschaft drauf sei. Die Kurve habe zuletzt nach oben gezeigt und das solle nach Möglichkeit fortgesetzt werden.

Ihre Partie müssen die Illertisser auf fast schon ungewohntem Terrain bestreiten. „Es wird schon eine Umstellung, vom Kunstrasen auf den richtigen Rasen zu wechseln“, sagt FVI-Neuzugang Markus Smarzoch. Seine Mannschaft hat einen Großteil der Vorbereitung auf dem Kunstrasen bestritten. Erst seit Kurzem ist sie ab und zu mal auf den natürlichen Untergrund ausgewichen. Für Smarzoch beginnt dann seine Premieren-Zeit in der Regionalliga Bayern. Er hat zwar längerfristige Stammplatzambitionen, weiß aber, dass das zunächst schwierig wird: „Ich komme in ein funktionierendes Team und muss mich hinten anstellen. Jetzt möchte er erst mal ein paar Wochen etwas Spielpraxis sammeln.“ Aber: „Ich bin schon selbstbewusst und möchte eine Führungsposition einnehmen.“ Immerhin sei die Vorbereitung mit dem Team „richtig gut gelaufen“.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen trifft auf Bayreuth

Beim Gegner Bayreuth war das auch so, von den insgesamt sechs Testspielen hat er bis auf ein Unentschieden alle gewonnen. Seit Jahren möchte das Team eigentlich gern wieder an erfolgreiche (damals Zweitliga-) Zeiten anknüpfen, die Infrastruktur würde das durchaus hergeben. Nicht von Ungefähr erlebt die Mannschaft gerade ihre erfolgreichste Saison in der Regionalliga. Der Kader ist mit einer Reihe von Akteuren mit höherklassiger Erfahrung besetzt und Trainer Timo Rost kann mit über 100 Einsätzen in der Bundesliga ( Energie Cottbus und VfB Stuttgart ) selbst Profi-Erfahrung vorweisen. Mit solchen personellen Pfunden kann der FV Illertissen nicht wuchern und will stattdessen mit seiner Einstellung punkten. Dabei muss er aber auf die Dienste von Kapitän Moritz Nebel verzichten, der beruflich verhindert ist. Auch der Rückkehrer Fabian Rupp kann nicht mitwirken, er muss noch zwei Spiele Sperre aus seiner Zeit beim VfL Sindelfingen in der Verbandsliga Württemberg absitzen, als er im letzten Spiel wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Mittelstürmer Kai Luibrand war in dieser Woche Stammgast bei Physio Florian Dworatschek, um sich wegen einer Wadenverletzung behandeln zu lassen. Hinter seinem Einsatz steht deshalb noch ein Fragezeichen, alle anderen stehen zur Verfügung. (mit gioe)

Aktion: Zum Auftakt nach der Winterpause haben sich die Illertisser eine Aktion einfallen lassen. Es gibt ein Glücksrad und eine Gewinnspielverlosung für alle Besucher. Auch original unterschriebene Trikots und Bälle der Regionalligamannschaft sind unter den Preisen.

