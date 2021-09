Fußball

vor 31 Min.

0:2 gegen Mainz 05 II: Jetzt hat es auch den SSV Ulm 1846 Fußball erwischt

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball kassiert gegen den FSV Mainz 05 II die erste Niederlage in dieser Regionalliga-Saison. Was die junge Bundesliga-Reserve beim 0:2 besser machte als die Spatzen.

Von Stephan Schöttl

Es muss sich wahrscheinlich irgendwann einmal ein Trainer überlegt haben, dass es günstige und weniger günstige Momente für Gegentore gibt. Vor der Halbzeitpause zum Beispiel oder in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Jedenfalls wird die Floskel vom „psychologisch ungünstigen Zeitpunkt“ seitdem häufig verwendet. Aber wann sind Gegentore eigentlich überhaupt günstig?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen