Fußball

vor 32 Min.

4:1 in Pipinsried: FV Illertissen baut Erfolgsserie in der Regionalliga aus

Von Hermann Schiller

Ein kräftiges Ausrufezeichen setzte der FV Illertissen am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga Bayern und gewann beim FC Pipinsried mit 4:1 (1:0). Ganz so leicht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Sieg allerdings nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen