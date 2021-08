Am Freitagabend gibt er den Startschuss

Hans-Peter Füller freut sich auf seine Premieren-Saison als Bezirksvorsitzender. Welche Favoriten er hat und was ein Ulmer Ex-Profi mit seiner Mannschaft erreichen will

Hans-Peter Füller war selbst lange Spieler und Abteilungsleiter bei der SSG Ulm 99. Den Amateurfußball in der Region hat der Rechtsanwalt außerdem zwölf Jahre lang als Vorsitzender des Sportgerichts im Fußball-Bezirk Donau/Iller ganz genau beobachtet – von 2009 bis 2021. Seit Mai diesen Jahres ist der 58-Jährige als Nachfolger von Manfred Merkle Bezirksvorsitzender. Viel gekickt wurde seitdem noch nicht. Es scheint daher nicht besonders verwunderlich, dass Füller dem Saisonauftakt von Bezirksliga sowie den Kreisligen A und B am kommenden Wochenende besonders entgegenfiebert. „Es war eine lange Pause. Die Vereine sind heiß darauf, dass es wieder losgeht, ich bin es auch. Und ich bin guter Dinge, dass wir die Saison auch durchkriegen“, sagt er.

Am Freitagabend wird er die Spielzeit 2021/2022 beim Bezirksliga-Auftakt zwischen Bermaringen und Burlafingen offiziell eröffnen. In der höchsten Klasse des Bezirks Donau/Iller erwartet Füller einen Vierkampf um die Spitzenposition. „ Langenau, Blaustein, Blaubeuren und der SC Staig werden das untereinander ausmachen. Aber natürlich kann man auch Überraschungen nie ausschließen. Das macht den Fußball ja so interessant“, sagt der 58-Jährige.

Hinter den Mannschaften an Donau und Iller liegt ein Jahr ohne sportlichen Wert. Acht Spieltage wurden ausgetragen, dann war coronabedingt schon wieder Schluss. Das Sportgericht beispielsweise hat die zurückliegende Saison erst gar nicht in seine Statistik aufgenommen. Arbeitsintensiv waren die ersten Monate seiner Amtszeit als Bezirksvorsitzender trotzdem. Füller meint: „Da kam schon viel auf mich zu. Eine ganz andere Arbeit als beim Sportgericht. Aber der Bezirksvorstand arbeitet mit den Vereinen vertrauensvoll und auf einer freundschaftlichen Basis zusammen. Das ist ungeheuer wertvoll.“

Trotz der Zwangspause, vielen Sorgen und Ängsten der Vereine ist die Zahl der gemeldeten Teams nicht zurückgegangen. Füller pflegt regen Austausch mit den Klubs und sagt: „Bislang läuft alles ganz gut. Wir hatten im Pokal lediglich zwei Spielausfälle, die auf Corona-Infektionen zurückzuführen waren.“ Lediglich unterschiedliche Regelungen im Amateursport in Bezug auf die pandemiebedingten Einschränkungen in Bayern und Baden-Württemberg könnten die Arbeit möglicherweise erschweren.

Einer dieser bayerischen Vereine ist der VfL Bühl, trainiert wird der B-Kreisligist vom Ulmer Ex-Profi Dragan Trkulja. Er sagt: „Ich habe mich an das Niveau in den unteren Klassen längst gewöhnt, schließlich bin ich bereits seit 20 Jahren als Trainer tätig. Ich bin kein Zauberer, aber mir ist wichtig, dass alle Akteure mitziehen.“ Warum gerade Bühl im Landkreis Günzburg? Trkulja erklärt: „Ich hatte zuletzt wenig Zeit und habe eineinhalb Jahre pausiert. Dann sind zwei ehemalige Schützlinge, die jetzt in Bühl spielten, auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich einspringen würde. Nachdem ich erfahren hatte, dass es sich um eine junge, ausbaufähige Mannschaft handelt, habe ich zugesagt.“ Einem Comeback als Spieler erteilt der 56-Jährige aber eine klare Absage: „Das habe ich nicht vor und es wäre auch nicht möglich. Denn mein Spielerpass ist noch bei der Eintracht Autenried, dem besten Verein, den ich je trainiert habe und bei dem ich noch viele Freunde habe.“