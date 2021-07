Fußball

21.07.2021

Aus Pfuhl in die 2. Bundesliga: Pius Krätschmer will es beim 1. FC Nürnberg wissen

Plus Für Pius Krätschmer aus Pfuhl beginnt am Wochenende mit dem 1. FC Nürnberg die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Auf eine Partie freut er sich ganz besonders.

Von Stephan Schöttl

Als Pius Krätschmer den bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 im September 2020 verlassen hat, wurde er mit Lob geradezu überhäuft. Man verliere „einen Spieler mit unfassbarer Qualität“, sagte Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf über den 24-jährigen Innenverteidiger aus Pfuhl. Sein Trainer Tobias Strobl meinte, es falle nicht leicht, Krätschmer „als Menschen und Freund gehen zu lassen, weil er charakterlich eine wichtige Rolle gespielt hat“. Krätschmer selbst wirkt fast ein bisschen verlegen, wenn er all das hört. Dann hält er im Gespräch kurz inne, überlegt und sagt selbstbewusst: „Das ist natürlich schön zu hören. Aber genau das sind wahrscheinlich auch die Gründe, warum der 1. FC Nürnberg auf mich aufmerksam geworden ist.“ Beim "Club" will er es jetzt wissen.

