Beck ballert Ulm zum Sieg

In der Regionalliga Südwest gewinnen die Spatzen beim VfR Aalen mit 2:1

Gleich mehrfach wurde es in der Regionalliga-Partie zwischen dem VfR Aalen und dem SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend richtig heiß. Erst zündeten die Anhänger der Gastgeber in ihrem Block massenhaft Pyrotechnik, die Partie war in der Anfangsphase daher öfters unterbrochen. Dann brannte es in den Schlussminuten im Ulmer Strafraum lichterloh. Das lag aber nicht mehr an den Fans, sondern am Aalener Offensiv-Feuerwerk. Letztlich ging aus Sicht der Spatzen alles gut. SSV-Trainer Thomas Wörle sprach vom „Quäntchen Glück“, das den Seinen zuletzt gefehlt hatte. Die Ulmer gewannen mit 2:1 und kletterten für mindestens eine Nacht wieder an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest.

Die Gäste begannen druckvoll. Eigentlich wie immer. Den ersten Aufreger gab es bereits nach zehn Minuten: Schiedsrichter Jan Dennemärker aus Saarlouis zeigte nach einem Zweikampf im Aalener Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich Kapitän Johannes Reichert nicht nehmen und verwandelte sicher zur Ulmer Führung. Adrian Beck (14.) und Lennart Stoll (16.) hatten weitere gute Möglichkeiten, scheiterten aber jeweils an Matthias Leyer im VfR-Tor. Die Partie wurde inzwischen mit offenen Visieren geführt. Und Aalen glich aus. Gino Windmüller schaltete in der 23. Minute nach einem Eckball am schnellsten und drückte die Kugel zum 1:1 über die Linie.

Es war eine von wenigen atemberaubenden Torraumszenen im ersten Abschnitt. Immer wieder versuchten es beide Teams eher aus der Distanz, allerdings erfolglos. Wie schon in Durchgang eins setzten die Ulmer auch in der zweiten Halbzeit einen frühen Nadelstich.

Acht Minuten waren gespielt, als sich Adrian Beck aus 18 Metern ein Herz nahm und den Ball platziert und unhaltbar zur erneuten Führung der Spatzen ins Tor schoss (53.). Der SSV hatte wie in all den Partien zuvor auch dieses Mal mehr Spielanteile, die besseren Chancen. „Aber wir haben es erneut versäumt, mit dem dritten Treffer den Deckel draufzumachen“, sagte Trainer Wörle. Erst scheiterte Beck (63.), dann vergaben Nicolas Jann (65.) und Stoll (75.). So wurde wieder nichts aus einer etwas entspannteren Schlussphase. Im Gegenteil. Der VfR Aalen witterte noch einmal seine Chance auf den Ausgleich. Und der wäre um ein Haar auch gefallen, doch „Jo“ Reichert klärte in der Nachspielzeit auf der Linie in höchster Not. (scö)

SSV Ulm 1846 Fußball Heimann – Heilig, Reichert, Geyer – Kiefer (86. Kehl), Heußer – Stoll, Beck, Rochelt (46. Jann) – Rühle (76. Wähling), Harres (46. Benko/90.+2 Allgeier).