Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist die Sommerpause vorbei

Plus Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball startet in eine intensive Vorbereitung. Beim Trainingsauftakt ist nicht nur Coach Thomas Wörle neu.

Mit ordentlich Tempo zog Tobias Rühle zum Tor. Kraftvoll, fokussiert. Kurz vor dem Schuss wurde der 30-Jährige von den Beinen geholt und forderte vehement Elfmeter. Doch es gab nur Eckball. Rühle war ob dieser Entscheidung seines neuen Trainers Thomas Wörle für einen kurzen Augenblick außer sich. Diese Szene im abschließenden Trainingsspiel zeigte unmissverständlich: Halbe Sachen gibt’s beim SSV Ulm 1846 Fußball heuer nicht. Auch nicht in der ersten Trainingseinheit nach der kurzen Sommerpause. Bei allem Spaß. Mit vollem Einsatz waren die Regionalliga-Kicker am Montagvormittag dabei.