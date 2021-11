Bezirksliga: Burlafingen muss in Ingstetten einen frühen Schock verdauen

Plus Trotz einer frühen Verletzung eines Spielers gelingt Burlafingen ein 3:1-Sieg bei der SGM Ingstetten/Schießen. Die vergibt ihre Chancen in der ersten Halbzeit.

Der FC Burlafingen gewann zwar die Bezirksligapartie bei der SGM Ingstetten/Schießen mit 3:1, aber zunächst hatten die Gäste aus dem nördlichen Landkreis einen Schock zu verdauen.