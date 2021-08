Fußball

16:43 Uhr

Bezirksliga: Wo am Freitagabend der Startschuss in die neue Saison fällt

Plus Hans-Peter Füller freut sich auf seine Premieren-Saison als Bezirksvorsitzender. Welche Favoriten er hat und was ein Ulmer Ex-Profi mit seiner Mannschaft erreichen will.

Von Stephan Schöttl

Hans-Peter Füller war selbst lange Spieler und Abteilungsleiter bei der SSG Ulm 99. Den Amateurfußball in der Region hat der Rechtsanwalt außerdem zwölf Jahre lang als Vorsitzender des Sportgerichts im Fußball-Bezirk Donau/Iller ganz genau beobachtet – von 2009 bis 2021. Seit Mai diesen Jahres ist der 58-Jährige als Nachfolger von Manfred Merkle Bezirksvorsitzender. Viel gekickt wurde seitdem noch nicht. Es scheint daher nicht besonders verwunderlich, dass Füller dem Saisonauftakt von Bezirksliga sowie den Kreisligen A und B am kommenden Wochenende besonders entgegenfiebert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen