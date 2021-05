Fußball-Bezirkspokal: Vereine wollen weiterspielen

Außerdem gibt es im Amateurfußball schon die ersten Termine für die nächste Saison

Es wird wohl in dieser Saison doch noch Fußball gespielt im Bezirk Donau/Iller. Zehn der 16 Vereine, die noch im Wettbewerb sind, haben sich für eine Fortsetzung des Bezirkspokals ausgesprochen. Es gibt allerdings ein zeitliches Problem: Zunächst muss die Politik die Aufnahme des Trainingsbetriebs erlauben und erst nach einer Vorbereitung von etwa vier Wochen könnte dann gespielt werden. Das wird auf keinen Fall reichen, um fristgerecht zum 4. Juli einen Teilnehmer am WFV-Pokal zu melden.

Fußball-Bezirkspokal im Hochsommer

Ein Startplatz für diesen Wettbewerb wird also diesmal nicht vergeben, der Bezirkspokal wird eher einen hochsommerlich-freundschaftlichen Charakter haben. Immerhin: Der Sieger bekommt wie in jedem Jahr einen hübschen Pokal und einen Wimpel.

Nachdem wegen Corona jetzt zwei Spielzeiten nicht regulär beendet werden konnten, soll es in der nächsten Saison wieder ganz normal laufen. Nach Informationen unserer Zeitung stehen im Amateurfußball bereits die ersten Termine. Die beiden ersten Pokalrunden sollen demnach am 8. und am 15. August ausgetragen werden, die ersten Punktspiele am 22. August.