Corona-Quarantäne: Spatzen-Heimspiel gegen Großaspach abgesagt

Das Heimspiel des SSV Ilm 1846 Fußball gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist abgesagt. Bei den Gästen befinden sich einige Akteure in Corona-Quarantäne.

Mit der SG Sonnenhof Großaspach hat der SSV Ulm 1846 Fußball noch eine Rechnung offen. In der vergangenen Saison gelang in der Regionalliga Südwest kein Sieg in den beiden Duellen. In Aspach verloren die Spatzen 1:3, im Rückspiel gab es ein 1:1. Eine Chance, die Bilanz gegen den Klub aus der 8000-Einwohner-Gemeinde aufzupolieren, gibt es nun aber erst einmal nicht. Am Donnerstagabend wurde die für Freitag geplante Partie abgesagt.

Die Absetzung erfolgt auf Grundlage von Paragraf 14 der Spielordnung der Regionalliga Südwest. Dieser Paragraf befasst sich mit der Corona-Pandemie. In Punkt eins heißt es beispielsweise: "An Spielen der Regionalliga Südwest dürfen nur Spieler teilnehmen, für die ein negativer Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt wurde." Im Fall des Spatzen-Heimspiels greift auch Punkt sechs. Dort ist unter anderem geregelt, dass eine Partie abgesetzt werden muss, wenn sich der Kader aufgrund behördlich angeordneter Quarantäne-Maßnahmen reduziert. Das ist bei den Gästen der SG Sonnenhof Großaspach der Fall.

Gleich mehrere Spieler der Gäste wurden positiv getestet

Bei der obligatorischen Testung wurden am Donnerstagmorgen beim Regionalligisten gleich mehrere Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Sie haben sich nach Anordnung umgehend in häusliche Quarantäne begeben, das mittägliche Abschlusstraining fand bereits nicht mehr statt. Einen Nachholtermin für die Partie im Donaustadion gibt es noch nicht. Der SSV Ulm 1846 Fußball weist aber darauf hin, dass bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Lesen Sie dazu auch