Corona-Regeln: Warum Fußball in der Region noch komplizierter wird

Plus In jedem Spiel und jedem Training gilt die 2G-plus-Regel: Geimpft, genesen und getestet. Warum es wichtig ist, trotzdem möglichst viele Partien über die Bühne zu bringen

Die Unsicherheit ist derzeit riesig, der Aufwand ist es auch. Einmal mehr werden die Fußballvereine im Landkreis Neu-Ulm zu Gefangenen ihrer Zwitterstellung. Weil sie im Württembergischen Verband (WFV) organisiert sind, gilt für sie nicht der Beschluss des bayerischen Verbands, dass die Winterpause vorgezogen wird. Weil sie aber geografisch im Freistaat daheim sind, müssen sie sich an die verschärften Corona-Regeln der bayerischen Politik halten.