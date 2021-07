Darf’s ein bisschen mehr sein?

Noch vier Wochen bleiben Ulm bis zum ersten Pflichtspiel – wenig Zeit auch für die Suche nach Neuzugängen

Strukturen, Führungspersonal, Spieler und Betreuer, Sport- und Trainingsstätten – jeden Tag lernt Thomas Wörle seinen neuen Arbeitgeber noch ein Stück besser kennen. Ende Juni wurde der 39-Jährige beim SSV Ulm 1846 Fußball als Trainer der Profimannschaft und Nachfolger von Holger Bachthaler vorgestellt. Seitdem geht’s vor allem darum, sich einzugewöhnen.

Viel Zeit bleibt dem Chefcoach, der im Landkreis Günzburg zu Hause ist, bis zum ersten Pflichtspiel aber nicht mehr. Am kommenden Montag bittet er das Team zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Vier Wochen später kommt Zweitligist 1. FC Nürnberg zum Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Donaustadion. Am 14. August beginnt schließlich mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten FSV Frankfurt die neue Saison in der Regionalliga Südwest. „Das ist eine recht überschaubare Vorbereitungszeit. Es werden intensive Wochen für uns alle“, sagt Wörle.

Der gebürtige Krumbacher spricht von einem Umbruch. Das betrifft in erster Linie freilich ihn selbst. „Wenn eine Mannschaft einen neuen Trainer bekommt, braucht’s vor allem Zeit und Geduld. Es wird schon eine Weile dauern, bis wir uns zusammengefunden haben“, sagt Wörle. Bei den Spatzen hat er einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, innerhalb dieser Zeit will der Verein den Sprung in die dritte Liga schaffen. An diesen Zielen muss sich der neue Chefcoach letztlich auch messen lassen. Wenngleich er selbst etwas auf die Euphoriebremse drückt. Ganz bewusst. „Am Ende wird nur ein einziges Team den Sprung nach oben schaffen. Wir werden sehen, wohin uns unser Weg führt“, sagt er.

Jetzt geht es primär darum, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Wörle kann nach wie vor auf den Stamm der Mannschaft zurückgreifen. Wenn für den SSV Ulm 1846 Fußball am Montagvormittag nach kurzer Pause der Trainingsalltag wieder beginnt, werden 17 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Platz stehen. Dazu einige Talente aus dem eigenen U19-Team. „Da sind ein paar Jungs dabei, die großes Potenzial haben“, sagt der Coach. Dennoch wünscht er sich weitere Verstärkungen. Die sind nach den Abgängen von leistungsstarken Spielern wie Felix Higl (zum VfL Osnabrück), Vinko Sapina (SC Verl) und Burak Coban (noch ohne Verein) auch dringend notwendig. Zusammen mit Geschäftsführer Markus Thiele bastelt Wörle am Kader. „Vier, fünf Neuzugänge könnten wir schon noch brauchen“, meint er.

Wenn die Spatzen am Samstag, 31. Juli, zur Saisoneröffnung in die Glacis-Galerie laden, soll das Team weitgehend komplett sein. Auch ein neuer Co-Trainer wird dann an Wörles Seite sein. Nachdem sich die Ulmer von den bisherigen Assistenten Herbert Sailer und Sven Ackermann getrennt haben, soll nur noch eine Stelle neu besetzt werden. Gut möglich, dass der neue Mann schon am Wochenende an Bord ist, wenn für einen Großteil der Mannschaft erste Leistungstests anstehen.