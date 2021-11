Fußball

vor 3 Min.

Darum haben die Spatzen Respekt vor der SG Sonnenhof Großaspach

So schön wollen die Ulmer Fußballer auch am Freitag gegen Großaspach wieder jubeln.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball will am Freitagabend in der Regionalliga noch eine offene Rechnung mit der SG Sonnenhof Großaspach begleichen.

Von Stephan Schöttl

Mit der SG Sonnenhof Großaspach hat der SSV Ulm 1846 Fußball noch eine Rechnung offen. In der vergangenen Saison gelang in der Regionalliga Südwest kein Sieg in den beiden Duellen. In Aspach verloren die Spatzen 1:3, im Rückspiel gab es ein 1:1. Am Freitag (19 Uhr) soll im Donaustadion die Bilanz gegen den Klub aus der 8000-Einwohner-Gemeinde aufpoliert werden, möglichst mit dem achten Sieg im 16. Pflichtspiel gegen die SG.

