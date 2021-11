Fußball

22.11.2021

Der FV Bellenberg ist die Mannschaft der Superlative

Plus Der FV Bellenberg hat noch keinen Punkt liegen lassen, er hat die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Andere Vereine haben noch nichts gewonnen

Von Pit Meier

Zwei Spieltage stehen vor der Winterpause in der Bezirksliga noch auf dem Programm, einer in den A-Kreisligen, die Vereine in den Kreisligen B haben das Fußballjahr größtenteils schon beendet. Genau zwei Mannschaften sind bisher ohne Niederlage über die Runden gekommen: Der Bezirksliga-Primus FC Blaubeuren, in dessen Bilanz allerdings als kleiner Makel zwei Unentschieden stehen. Dann gibt es da noch den FV Bellenberg – das Team der Superlative: Zwölf Spiele in der Kreisliga B Iller, zwölf Siege. Mit 38 Toren die meisten geschossen, mit sechs die wenigsten kassiert. Sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Regglisweiler, gewaltige 15 gar auf den Dritten Esperia Neu-Ulm. „Aktuell bin ich ganz zufrieden“, sagt der Bellenberger Trainer Roland Jegg und es klingt nach einer Untertreibung.

