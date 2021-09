Derby in der Kreisliga A Iller: FV Ay ist gegen den FV Senden chancenlos

Plus Der FV Senden gewinnt der Stadtderby gegen den FV Ay mit 7:0 – und das liegt nicht nur an der eigenen Leistung.

Das Sendener Stadtderby der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Senden und dem FV Ay endete mit einer bitteren 0:7-Klatsche für Ay. Nicht nur die Anhänger des Verlierers rieben sich verwundert die Augen angesichts der unterirdischen Leistung ihres Teams. Selbst FVS-Trainer Sebastiano Pirrello bemerkte anschließend vieldeutig: „Das deutliche Ergebnis lag nicht nur an unserer Leistung.“